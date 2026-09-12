Новини Харкова головне 12 вересня: причини нічних тривог, удари по країні

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06:50

Пуски КАБів, літали БпЛА – причини тривог на Харківщині. РФ атакувала Запоріжжя та Одесу – загиблі та постраждалі

Тривогу в Харкові оголосили ще о 20:20, вона тривала до 03:47. Також сирени звучали з близько 04:00 до 04:33 та о 05:16 до 06:03. Близько опівночі Повітряні сили ЗСУ попереджали про пуски керованих авіаційних бомб на південний схід регіону

Після 04:00 ПС ЗСУ писали про ударні БпЛА, що летіли на Богодухів та Шарівку.

Під ударом ворога опинилося Запоріжжя. За даними співголови Ради оборони Запорізької області Івана Федорова, російський безпілотник ударив по приватному сектору. Виникли пожежі, є руйнування.

«З-під завалів зруйнованого росіянами будинку у Запоріжжі підняли тіло чоловіка. Ворожі безпілотники атакували приватний сектор обласного центру. Загинули 64-річна жінка та 37-річний чоловік. Поранень дістала 59-річна жінка», – зазначив Федоров.

Відео: Іван Федоров

Вночі ворог бив й по Одесі. Внаслідок атаки пошкоджений багатоповерховий будинок, постраждалих – троє, інформував начальник Одеської МВА Сергій Лисак.