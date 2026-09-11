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13 вересня світло вимкнуть у двох районах Харкова: де саме

Суспільство 18:57   11.09.2026
Оксана Якушко
13 вересня світло вимкнуть у двох районах Харкова: де саме Фото: АТ “Харківобленерго”

Через ремонт у неділю, 13 вересня, з 8:00 до 17:00 без світла залишаться споживачі частини Слобідського та Основ’янського районів Харкова, повідомляє «Харківобленерго».

Світла не буде за наступними адресами:

🔹 пр. Аерокосмічний: б. 127, 127 А, 129, 159, 159А, 167, 167А, 169В,171, 171А, 173А, 173Б, 173В, 175, 175А, 177, 179, 181, 181А, 183, 183 А, Б, 254, 256, 258, 262, 264, 266;

🔹 вул. Азербайджанська: б. 6-16;

🔹 вул. Арматурна: б. 1-49, 2-60;

🔹 пров. Арматурний;

🔹 вул. Аскольдівська, б. 6Б, 6В, 44-76, 59-105;

🔹 вул. Базаліївська: б. 1;

🔹 пр. Байрона: б. 1А, 1/8, 4-7, 7/1, 8/1, 9, 10, 16-38, 21А, 21Б, 21В, 23, 23/1, 23А, 25, 27, 40-78;

🔹 пров. Вишневий: б. 16;

🔹 вул. Віктора Гюґо: б. 11-35, 14-40;

🔹 вул. Вокзальна: б. 43-59/16;

🔹 пров. Волинський: б. 5-15/5, 4-16;

🔹 вул. Заводська: б. 87-123, 94-128;

🔹 вул. Зелена: б. 89-117, 60-62;

🔹 вул. Зернова, б. 53, 53А, Б, В, Г, Д, Е;

🔹 пров. Зерновий: б. 1А, 4, 4 А, 6/2, 6/4, 6/6;

🔹 вул. Киргизька: б. 3, 5А, 6 Б, 9Д, 19 Д;

🔹 пров. Кіндрашівський: б. 3;

🔹 вул. Леонтовича: б. 11-33, 14-38;

🔹 пр. Льва Ландау: б. 2/3, 27;

🔹 вул. Олександра Орлова: б. 2, 2А, 4;

🔹 вул. Олексія Суріна: б. 4-54, 1-61;

🔹 пров. Олексія Суріна: б. 3-17, 2-38;

🔹 вул. Машинобудівна: 1-29, 2-68;

🔹 пров. Машинобудівний: б. 1-15, 8-14;

🔹 вул. Миколи Кравченка: б. 16 А, 18, 19, 27;

🔹 вул. Міцкевича;

🔹 вул. Монюшка: б. 3, 3 А, 12, 12А, 14, 16, 18;

🔹 вул. Морозова: б. 42-64, 55-81;

🔹 вул. Ньютона: б. 5 А, 8, 10, 10А, 12, 12А,Б, 39-51, 48-52;

🔹 вул. Пильчикова: б. 1-17, 2-16/59;

🔹 пров. Поетичний;

🔹 вул. Сидоренківська: б. 47, 52;

🔹 вул. Сім’ї Ковалевських: б. 1;

🔹 вул. Успішна: б. 16, 19А;

🔹 вул. Хорольська: б. 5-13, 6-18, 17А-21А, 20-30;

🔹 вул. Хуторянська: б. 1А, 1Б;

🔹 пл. Шуберта: б. 1-20А;

🔹 пров. Щедрика.

Читайте також: У суботу, 12 вересня, без світла будуть мешканці двох районів Харкова

Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Вересня 2026 в 18:57;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Через ремонт у неділю, 13 вересня, з 8:00 до 17:00 без світла залишаться споживачі частини Слобідського та Основ’янського районів Харкова, повідомляє «Харківобленерго».".