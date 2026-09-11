12 вересня пів дня не ходитиме транспорт в одному з районів Харкова

У суботу, 12 вересня, з 8:30 до 13:30 не ходитиме транспорт у пров. Подільському на ділянці від вул. Ковальської до вул. Кооперативної під час руху у бік пров. Вірменського.

Про це повідомляє Харківська міськрада із посиланням на департамент будівництва та шляхового господарства.

Причина перекриття проїжджої частини – роботи на фасаді житлового будинку.

Причина перекриття проїжджої частини – роботи на фасаді житлового будинку.

Об’їхати закриту ділянку можна буде прилеглими пров. Плетнівським, пров. Троїцьким, вул. Університетською та ін.

У цей час тролейбус №58 курсуватиме за зміненим маршрутом: розворотне коло «Аеропорт» – вул. Антонова – пр. Аерокосмічний – вул. Вернадського – Гімназійна набережна – вул. Університетська – вул. Кооперативна – пров. Короленка – пров. Вірменський – майдан Конституції – вул. Сумська – пр. Незалежності – пр. Науки – вул. Ахсарова – пр. Людвіга Свободи – пр. Перемоги – розворотне коло «пр. Перемоги»;

у зворотному напрямку: за своїм основним маршрутом.