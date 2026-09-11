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12 вересня пів дня не ходитиме транспорт в одному з районів Харкова

Транспорт 18:29   11.09.2026
Оксана Якушко
12 вересня пів дня не ходитиме транспорт в одному з районів Харкова

У суботу, 12 вересня, з 8:30 до 13:30 не ходитиме транспорт у пров. Подільському на ділянці від вул. Ковальської до вул. Кооперативної під час руху у бік пров. Вірменського.

Про це повідомляє Харківська міськрада із посиланням на департамент будівництва та шляхового господарства.

Причина перекриття проїжджої частини – роботи на фасаді житлового будинку.

Причина перекриття проїжджої частини – роботи на фасаді житлового будинку.

Об’їхати закриту ділянку можна буде прилеглими пров. Плетнівським, пров. Троїцьким, вул. Університетською та ін.

У цей час тролейбус №58 курсуватиме за зміненим маршрутом: розворотне коло «Аеропорт» – вул. Антонова – пр. Аерокосмічний – вул. Вернадського – Гімназійна набережна – вул. Університетська – вул. Кооперативна – пров. Короленка – пров. Вірменський – майдан Конституції – вул. Сумська  – пр. Незалежності – пр. Науки – вул. Ахсарова – пр. Людвіга Свободи – пр. Перемоги – розворотне коло «пр. Перемоги»;

у зворотному напрямку: за своїм  основним маршрутом.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Вересня 2026 в 18:29;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У суботу, 12 вересня, з 8:30 до 13:30 не ходитиме транспорт у пров. Подільському на ділянці від вул. Ковальської до вул. Кооперативної під час руху у бік пров. Вірменського.".