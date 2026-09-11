12 сентября пол дня не будет ходить транспорт в одном из районов Харькова

В субботу, 12 сентября, с 8:30 до 13:30 не будет ходить транспорт в пер. Подольскому, на участке от ул. Кузнечной до ул. Кооперативной при движении в сторону пер. Армянского.

Об этом сообщает Харьковский горсовет со ссылкой на департамент строительства и дорожного хозяйства.

Причина перекрытия проезжей части – работы на фасаде жилого дома.

Объехать закрытый участок можно будет близлежащими пер. Плетнёвским, пер. Троицкой, ул. Университетской и др.

В это время троллейбус №58 будет курсировать по измененному маршруту: разворотный круг «Аэропорт» – ул. Антонова – пр. Аэрокосмический – ул. Вернадского – Гимназическая набережная – ул. Университетская – ул. Кооперативная – пер. Короленко – пер. Армянский – площадь Конституции – ул. Сумская – пр. Независимости – пр. Науки – ул. Ахсарова – пр. Людвига Свободы – пр. Победы – разворотный круг «пр. Победы»;

в обратном направлении: по своему основному маршруту.