В субботу, 12 сентября, без света будут жители в двух районах Харькова
Изображение создано ИИ
Харьковоблэнерго сообщило о ремонтных работах, которые проведут 12 сентября. Из-за этого с 8:00 до 19:00 будут обесточены потребители части Основянского и Слободского районов.
Электричества не будет в домах по следующим адресам:
- пр. Аэрокосмический, 37б — 180, 244, 248;
- ул. Зерновая, 6, 53, 55, 55г, 57;
- пер. Зерновой, 5а, 5б, 5в, 5г;
- ул. Чугуевская, 27 — 33, 78;
- ул. Дмитрия Коцюбайло, 2, 2б, 4, 4а, 38;
- пр-зд Верещаковский, 15 — 23, 30, 36-40;
- ул. Грозненская, 32 — 56а;
- ул. Макеевская, 3 — 83/5, 6 — 16, 20/24 — 90;
- пер. Макеевский, 3 — 7а, 4 — 6;
- 1-й Макеевский въезд, 3 — 7, 2 — 4;
- 3-й Макеевский въезд, 7 — 13, 8 — 12;
- ул. Шляхетная, 1 — 27, 2/21 — 24, 17 — 27/18, 20 — 24/20;
- ул. Азербайджанская, 11 — 25а, 18/48 — 30а;
- въезд Азербайджанский, 2 — 4, 11;
- ул. Качановская, 1 — 26;
- ул. Молочная, 56;
- ул. Биологическая, 4б, 13;
- ул. Друкарская, 21 — 51, 20 — 44, 51;
- ул. Надеждинская, 1 — 31, 2а — 20а;
- ул. Донецкая, 28;
- пер. Татьяновский, 4, 9 — 13;
- пер. Узбекский, 1 — 6;
- въезд Смерековый, 8 — 12;
- ул. Елизаветинская, 7, 7а, 7б, 7в.