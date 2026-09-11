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В субботу, 12 сентября, без света будут жители в двух районах Харькова

Общество 15:37   11.09.2026
Оксана Горун
В субботу, 12 сентября, без света будут жители в двух районах Харькова Изображение создано ИИ

 Харьковоблэнерго сообщило о ремонтных работах, которые проведут 12 сентября. Из-за этого с 8:00 до 19:00 будут обесточены потребители части Основянского и Слободского районов.

Электричества не будет в домах по следующим адресам:

  • пр. Аэрокосмический, 37б — 180, 244, 248;
  • ул. Зерновая, 6, 53, 55, 55г, 57;
  • пер. Зерновой, 5а, 5б, 5в, 5г;
  • ул. Чугуевская, 27 — 33, 78;
  • ул. Дмитрия Коцюбайло, 2, 2б, 4, 4а, 38;
  • пр-зд Верещаковский, 15 — 23, 30, 36-40;
  • ул. Грозненская, 32 — 56а;
  • ул. Макеевская, 3 — 83/5, 6 — 16, 20/24 — 90;
  • пер. Макеевский, 3 — 7а, 4 — 6;
  • 1-й Макеевский въезд, 3 — 7, 2 — 4;
  • 3-й Макеевский въезд, 7 — 13, 8 — 12;
  • ул. Шляхетная, 1 — 27, 2/21 — 24, 17 — 27/18, 20 — 24/20;
  • ул. Азербайджанская, 11 — 25а, 18/48 — 30а;
  • въезд Азербайджанский, 2 — 4, 11;
  • ул. Качановская, 1 — 26;
  • ул. Молочная, 56;
  • ул. Биологическая, 4б, 13;
  • ул. Друкарская, 21 — 51, 20 — 44, 51;
  • ул. Надеждинская, 1 — 31, 2а — 20а;
  • ул. Донецкая, 28;
  • пер. Татьяновский, 4, 9 — 13;
  • пер. Узбекский, 1 — 6;
  • въезд Смерековый, 8 — 12;
  • ул. Елизаветинская, 7, 7а, 7б, 7в.

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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 11 сентября 2026 в 15:37;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что " Харьковоблэнерго сообщило о ремонтных работах, которые проведут 12 сентября. Из-за этого с 8:00 до 19:00 будут обесточены потребители части Основянского и Слободского районов".