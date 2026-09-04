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Запасаться нужно не продуктами: Бескрестнов о том, что поможет пережить зиму

Общество 11:03   04.09.2026
Николь Костенко-Лагутина
Запасаться нужно не продуктами: Бескрестнов о том, что поможет пережить зиму Фото: Сергей Бескрестнов/Facebook

Советник президента Украины Сергей «Флэш» Бескрестнов в интервью DOU посоветовал украинцам готовиться к зиме не так, как это делают сейчас. Он объяснил: голода и дефицита топлива точно не будет, а если и начнется дефицит определенных товаров – ими страну «завалит» Европа. Поэтому и сметать продукты с полок – бессмысленно.

Зима, считает Бескрестнов, действительно будет тяжелой, из-за ударов по энергетике. Поэтому он призывает украинцев запасаться пауэрбанками.

«Советую, пока есть время и цены не поднялись, покупать генераторы, пауэрбанки, аналоги EcoFlow. Все это можно заказать из Китая и подождать несколько недель доставку из AliExpress, а не делать это потом в спешке. У кого есть средства – гибридные инверторы с аккумуляторами. И стоит иметь запас топлива, чтобы не стоять в очередях на заправках в первый день, когда что-нибудь случится. Горючее у нас будет – вопрос только в том первом дне, когда все одновременно поедут закупаться. Пусть будет хотя бы небольшой запас, канистра на 10 литров», – отметил «Флэш».

Также он предполагает, что труднее будет в старых домах, которые обслуживают ЖЭКи. Ведь у ОСМД есть возможность обеспечить себя генераторами.

«Многие ОСМД устанавливают генераторы, чтобы работали лифты, аккумуляторные батареи для насосов и т.д», – добавил Бескрестнов.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 4 сентября 2026 в 11:03;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Советник президента Украины Сергей «Флэш» Бескрестнов в интервью DOU посоветовал украинцам готовиться к зиме не так, как это делают сейчас.".