Запасаться нужно не продуктами: Бескрестнов о том, что поможет пережить зиму

Советник президента Украины Сергей «Флэш» Бескрестнов в интервью DOU посоветовал украинцам готовиться к зиме не так, как это делают сейчас. Он объяснил: голода и дефицита топлива точно не будет, а если и начнется дефицит определенных товаров – ими страну «завалит» Европа. Поэтому и сметать продукты с полок – бессмысленно.

Зима, считает Бескрестнов, действительно будет тяжелой, из-за ударов по энергетике. Поэтому он призывает украинцев запасаться пауэрбанками.

«Советую, пока есть время и цены не поднялись, покупать генераторы, пауэрбанки, аналоги EcoFlow. Все это можно заказать из Китая и подождать несколько недель доставку из AliExpress, а не делать это потом в спешке. У кого есть средства – гибридные инверторы с аккумуляторами. И стоит иметь запас топлива, чтобы не стоять в очередях на заправках в первый день, когда что-нибудь случится. Горючее у нас будет – вопрос только в том первом дне, когда все одновременно поедут закупаться. Пусть будет хотя бы небольшой запас, канистра на 10 литров», – отметил «Флэш».

Также он предполагает, что труднее будет в старых домах, которые обслуживают ЖЭКи. Ведь у ОСМД есть возможность обеспечить себя генераторами.

«Многие ОСМД устанавливают генераторы, чтобы работали лифты, аккумуляторные батареи для насосов и т.д», – добавил Бескрестнов.