Жгла сухую траву и погибла — ЧП на Харьковщине

В Харьковской области 3 сентября погибла жительница села Новоселовка Нововодолажской громады. Спасатели обнаружили ее тело, когда приехали тушить горящую траву.

«Недалеко от частного домовладения горел сухостой. Площадь пожара составила 0,5 га. Во время его ликвидации в очаге пожара огнеборцы обнаружили тело погибшей женщины 1941 года рождения», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Отметим, что сейчас в Харьковской области объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности (5 клас). По данным метеорологов, после жаркого и засушливого августа, почва просохла на метр.

«В сухую и ветреную погоду огонь распространяется в считанные секунды, а плотный дым вызывает отравление и дезориентацию», — предупредили спасатели.

Они призывают не жечь сухую траву и листья, а также — не разводить костры вблизи деревянных построек, лесополос и сухостоя. За провоцирование пожаров в экосистемах предусмотрена административная и уголовная ответственность.