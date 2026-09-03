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Жгла сухую траву и погибла — ЧП на Харьковщине

Происшествия 18:33   03.09.2026
Оксана Горун
Жгла сухую траву и погибла — ЧП на Харьковщине

В Харьковской области 3 сентября погибла жительница села Новоселовка Нововодолажской громады. Спасатели обнаружили ее тело, когда приехали тушить горящую траву.

«Недалеко от частного домовладения горел сухостой. Площадь пожара составила 0,5 га. Во время его ликвидации в очаге пожара огнеборцы обнаружили тело погибшей женщины 1941 года рождения», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

жгла траву и погибла на Харьковщине

Отметим, что сейчас в Харьковской области объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности (5 клас). По данным метеорологов, после жаркого и засушливого августа, почва просохла на метр.

«В сухую и ветреную погоду огонь распространяется в считанные секунды, а плотный дым вызывает отравление и дезориентацию», — предупредили спасатели.

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Они призывают не жечь сухую траву и листья, а также — не разводить костры вблизи деревянных построек, лесополос и сухостоя. За провоцирование пожаров в экосистемах предусмотрена административная и уголовная ответственность.

жгла траву и погибла на Харьковщине 3

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 3 сентября 2026 в 18:33;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области 3 сентября погибла жительница села Новоселовка Нововодолажской громады. Спасатели обнаружили ее тело, когда приехали тушить горящую траву".