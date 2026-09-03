В выходные будут отключать свет в Основянском и Слободском районах Харькова

В субботу и воскресенье, 5 и 6 сентября, в Харькове будут отключать свет в частях Основянского и Слободского районов в связи с проведением ремонтных работ.

Как сообщили в АО «Харьковоблэнерго», электричество будут отключать с 8:30 до 19:00 по следующим адресам:

Проспект: Аэрокосмический (дома 37Б–180, 244, 248).

Улицы: Зерновая (д. 6, 53, 55, 55Г, 57), Чугуевская (д. 27–33, 78), Дмитрия Коцюбайло (д. 2, 2Б, 4, 4А, 38), Грозненская (д. 32–56А), Макеевская (д. 3–83/5, 6–16, 20/24–90), Шляхетная (д. 1–27, 2/21–24, 17–27/18, 20–24/20), Азербайджанская (д. 11–25А, 18/48–30А), Качановская (д. 1–26), Молочная (д. 56), Биологическая (д. 4Б, 13), Типографская (д. 20–44, 21–51), Надеевская (д. 1–31, 2А–20А), Донецкая (д. 28).

Переулки: Зерновой (д. 5А, 5Б, 5В, 5Г), Макеевский (д. 3–7А, 4–6), Татьяновский (д. 4, 9–13), Узбекский (д. 1–6).

Проезды и въезды: Верещаковский проезд (д. 15–23, 30, 36–40), 1-й Макеевский въезд (д. 2–4, 3–7), 3-й Макеевский въезд (д. 7–13, 8–12), Азербайджанский въезд (д. 2–4, 11), Смерековый въезд (д. 8–12).

Как сообщала МГ «Объектив», командир 429-й отдельной бригады беспилотных систем “Ахиллес” Юрий Федоренко честно предупредил граждан Украины, чего им ожидать от будущей зимы и посоветовал, что делать.