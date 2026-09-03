Работа в Харькове и области — рейтинг лучших вакансий недели

По состоянию на 3 сентября в Харьковской области актуальны 2668 вакансий, сообщили в ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.

Рейтинг этой недели возглавляет вакансия инженера с зарплатой 38 тысяч гривен. Юрист будет получать 35 тысяч, а врач-трансфузиолог — 32 тысячи.

Оператор швейного оборудования будет зарабатывать 30 тысяч гривен, швея — 27 тысяч, штукатур — 26 тысяч, переплетчик — 25 тысяч, терапевт речи и языка — 24800, пекарь — 24 тысячи, а приемщик товаров — 22400 гривен.

С полным перечнем актуальных вакансий можно ознакомиться по ссылке.

По вопросам занятости и безработицы можно обратиться на «горячую линию» областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу, с 08:30 до 17:00 по телефону: 0800 219 729.

Как сообщала МГ «Объектив», из-за отсутствия новых дотаций от Кабмина Харьковский горсовет не продлил льготы на местные налоги для бизнеса на третий квартал, то есть они действовали лишь в первом полугодии. Речь об отмене налогов на землю, на недвижимое имущество и арендной платы за землю.