Новости Харькова — главное 3 сентября: как прошла ночь

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07:15

Тревога на Харьковщине этой ночью звучала дважды

С 03:06 до 04:04 длилась тревога этой ночью в Харькове и области. Мониторинговые ТГ-каналы писали о беспилотниках в северной части региона. После чего БпЛА полетели на Золочев, вскоре – на Циркуны, а затем и на Бобровку.

Недолго беспилотник кружил и над Харьковом – над Северной Салтовкой. Вскоре мониторы уточнили, что БпЛА не отслеживается. Информации о «прилете» нет. В 04:28 тревога прозвучала вновь – вновь из-за вражеских дронов.

По состоянию на 07:15 тревога в Харькове и области продолжается.