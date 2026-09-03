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Новости Харькова — главное 3 сентября: как прошла ночь

Общество 07:15   03.09.2026
Николь Костенко-Лагутина
Новости Харькова — главное 3 сентября: как прошла ночь

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:15

Тревога на Харьковщине этой ночью звучала дважды

С 03:06 до 04:04 длилась тревога этой ночью в Харькове и области. Мониторинговые ТГ-каналы писали о беспилотниках в северной части региона. После чего БпЛА полетели на Золочев, вскоре – на Циркуны, а затем и на Бобровку.

Недолго беспилотник кружил и над Харьковом – над Северной Салтовкой. Вскоре мониторы уточнили, что  БпЛА не отслеживается. Информации о «прилете» нет. В 04:28 тревога прозвучала вновь – вновь из-за вражеских дронов.

По состоянию на 07:15 тревога в Харькове и области продолжается.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 3 сентября 2026 в 07:15;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».".