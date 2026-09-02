«Казачья Лопань под контролем военных РФ частично»: Задоренко — об обстановке

Военнослужащие РФ присутствуют только на севере поселка Казачья Лопань Харьковской области, тогда как большая часть населенного пункта находится под контролем Сил обороны, сказал в эфире «Суспільного» начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.

Глава ГВА отметил, что оккупанты используют тактику инфильтрации для создания картинки о якобы захвате территорий.

«Казачья Лопань действительно частично находится под контролем российских военных, если мы говорим о той части населенного пункта, которая идет к государственной границе. Большинство населенного пункта находится под контролем ВСУ. Российские войска, которые сегодня проникают, инфильтрируются с помощью зеленых насаждений на территорию наших приграничных населенных пунктов — и Токаревского старостата, и Казачьелопанского, — заходят в лесопосадки, овраги, кусты, достают из-под куртки российский триколор, разворачивают. Российский дрон фиксирует, что военные присутствуют на данной территории. Им достаточно этого видео для того, чтобы потом доложить, что территория оккупирована или захвачена. Но после того, как только флаг был развернут, через 5–10 минут этот оккупант уничтожен нашими Вооруженными силами», — рассказал Задоренко.

Видео: «Суспільне»

Он подчеркнул, что такие разовые акции не означают закрепление противника на позициях. Подобная ситуация ранее наблюдалась и в пункте пропуска «Гоптовка», о «взятии» которого отчитывалась российская пропаганда.

«Действительно, враг зашел в пункт пропуска «Гоптовка», захватил его где-то на 15 минут, после чего были нанесены удары с помощью артиллерии и дронов. Большая часть российских военных была уничтожена, что подтверждено видео нашего дрона, другая часть просто сбежала на территорию России с ранениями. Но флаг они развернули, видео отсняли и отчитались. Поэтому сегодня надо ориентироваться на информацию Генштаба», — подчеркнул начальник ГВА.

Как сообщала МГ «Объектив», в ночь на 2 сентября на пресс-конференции президент России Владимир Путин в очередной раз сделал ряд громких заявлений об Украине. В частности, похвастался «освобождением» сразу 14 населенных пунктов, в том числе поселка Казачья Лопань. Это заявление уже опроверг начальник ХОВА Олег Синегубов, заверив журналистов, что СОУ контролируют Казачью Лопань, однако на этом участке фронта идут активные боевые действия. Опровержение также опубликовал 14-й армейский корпус.

Напомним, в конце августа американский Институт изучения войны писал, что российские войска атакуют в направлении Казачьей Лопани со стороны Ветеринарного, чтобы обойти поселок с запада на фоне безуспешных попыток захватить его с начала июня.