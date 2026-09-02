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Ремонт дорог в Харькове: коммунальщики подвели итоги лета

Общество 13:21   02.09.2026
Елена Нагорная
Ремонт дорог в Харькове: коммунальщики подвели итоги лета Фото: Харьковский горсовет

В течение прошедшего лета в Харькове текущий ремонт дорожного покрытия проводился во всех районах города.

Итоги работ по содержанию улично-дорожной сети подвело КП «Дорремстрой», информируют в мэрии. На отдельных участках проезжей части и тротуаров бригады устраняли повреждения, ликвидировали аварийную ямочность и ремонтировали покрытие отдельными картами.

Кроме того, на грунтовых дорогах специалисты проводили профилирование и выравнивание. Общая площадь этих работ составила более 200 тысяч квадратных метров.

Фото: Харьковский горсовет

Также в течение лета коммунальщики обновляли дорожную разметку, восстанавливали покрытие в местах разрытий инженерными службами, красили элементы дорожной инфраструктуры и выполняли другие работы.

Фото: Харьковский горсовет

За три месяца предприятие вывезло более 12 тысяч кубометров смета и мусора.

Фото: Харьковский горсовет

Ранее КП «Дорремстрой» сообщило о ремонтах во дворах в Харькове и опубликовало фото работ на улице Шариковой.

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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 2 сентября 2026 в 13:21;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение прошедшего лета в Харькове текущий ремонт дорожного покрытия проводился во всех районах города.".