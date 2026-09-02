Ремонт дорог в Харькове: коммунальщики подвели итоги лета

В течение прошедшего лета в Харькове текущий ремонт дорожного покрытия проводился во всех районах города.

Итоги работ по содержанию улично-дорожной сети подвело КП «Дорремстрой», информируют в мэрии. На отдельных участках проезжей части и тротуаров бригады устраняли повреждения, ликвидировали аварийную ямочность и ремонтировали покрытие отдельными картами.

Кроме того, на грунтовых дорогах специалисты проводили профилирование и выравнивание. Общая площадь этих работ составила более 200 тысяч квадратных метров.

Также в течение лета коммунальщики обновляли дорожную разметку, восстанавливали покрытие в местах разрытий инженерными службами, красили элементы дорожной инфраструктуры и выполняли другие работы.

За три месяца предприятие вывезло более 12 тысяч кубометров смета и мусора.

Ранее КП «Дорремстрой» сообщило о ремонтах во дворах в Харькове и опубликовало фото работ на улице Шариковой.