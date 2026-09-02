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Ремонт доріг у Харкові: комунальники підбили підсумки літа

Суспільство 13:21   02.09.2026
Олена Нагорна
Ремонт доріг у Харкові: комунальники підбили підсумки літа

Протягом літа, що минуло, у Харкові поточні ремонти дорожнього покриття велися в усіх районах міста.

Підсумки робіт з утримання вулично-дорожньої мережі підбило КП «Шляхрембуд», інформують у мерії. На окремих ділянках проїжджої частини та тротуарів бригади усували пошкодження, ліквідовували аварійну ямковість і ремонтували покриття окремими картами.

Крім того, на ґрунтових дорогах фахівці проводили профілювання та вирівнювання. Загальна площа цих робіт склала понад 200 тисяч квадратних метрів.

Також упродовж літа комунальники оновлювали дорожню розмітку, відновлювали покриття в місцях розриття інженерними службами, фарбували елементи дорожньої інфраструктури тощо.

Протягом трьох місяців підприємство вивезло понад 12 тисяч кубометрів змету та сміття.

Раніше КП «Шляхрембуд» повідомило про ремонти у дворах у Харкові та опублікувало фото робіт на вулиці Шариковій.

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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Вересня 2026 в 13:21;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом літа, що минуло, у Харкові поточні ремонти дорожнього покриття велися в усіх районах міста.".