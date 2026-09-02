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П’яний порушник ПДР у Харкові намагався “вирішити питання” хабарем

Події 11:44   02.09.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
П’яний порушник ПДР у Харкові намагався “вирішити питання” хабарем

Близько 23:30 патрульні зупинили авто Nissan на вулиці Немишлянській у Харкові за порушення правил дорожнього руху.

Однак під час спілкування із чоловіком співробітники патрульної помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Проходити відповідний огляд на місці подій водій відмовився.

Щоб уникнути відповідальності, водій почав пропонувати правоохоронцям хабар – 200 доларів за те, щоб копи не складали протокол. На попередження патрульних про кримінальну відповідальність за такі пропозиції чоловік не реагував. Після цього копи викликали на місце слідчо-оперативну групу.

“Патрульні відсторонили водія від керування та склали на нього адміністративний протокол за ч. 1 ст. 130 (Відмова особи, яка керує транспортним засобом, від проходження відповідно до встановленого порядку огляду на стан алкогольного сп’яніння) КУпАП. Надалі матеріали передадуть до суду”, – додали в облуправлінні Патрульної поліції.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Вересня 2026 в 11:44;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 23:30 патрульні зупинили авто Nissan на вулиці Немишлянській у Харкові за порушення правил дорожнього руху.".