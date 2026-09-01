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Права у Харкові видавали за 30 тис. грн: кого планують відправити до СІЗО

Суспільство 16:01   01.09.2026
Олена Нагорна
Права у Харкові видавали за 30 тис. грн: кого планують відправити до СІЗО

У Харкові про підозру у хабарництві повідомили двом чоловікам, які організували схему незаконного оформлення водійських посвідчень. Вони обіцяли клієнту повний супровід — від фіктивного навчання в автошколі до гарантованого складання практичного іспиту.

За даними слідства, підозрювані переконували замовника, що мають зв’язки серед співробітників територіального сервісного центру МВС, і стверджували, що без їхньої допомоги отримати права буде неможливо. Свої послуги вони оцінили у 30 тисяч гривень, повідомили в обласній прокуратурі.

Один фігурант відповідав за фінансові питання та фіктивне зарахування до автошколи, другий — займався технічним супроводом: збирав документи, організовував пробний заїзд за екзаменаційним маршрутом та призначав дату складання іспиту.

У липні бігунки отримали першу частину хабаря у розмірі 10 тисяч гривень за оформлення навчання без відвідування занять. Наприкінці серпня замовник перерахував решту — 20 тисяч — на банківський рахунок одного з фігурантів за кілька днів до практики. У результаті клієнт успішно склав іспит та отримав посвідчення категорії «С1».

Ділкам повідомили про підозру за фактом одержання неправомірної вигоди за здійснення впливу на прийняття рішення посадовцями, поєднаного з вимаганням та вчиненого за попередньою змовою (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 ККУ). Прокурори клопотатимуть про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Вересня 2026 в 16:01;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Харькове о подозрении во взяточничестве сообщили двоим мужчинам, которые организовали схему незаконного оформления водительских удостоверений.".