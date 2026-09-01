Важка ніч для «Укрзалізниці»: загинули шість працівників, РФ била балістикою

Голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Перцовський повідомив про втрати у “залізній родині”. Він зазначив: окрім людських жертв, внаслідок ударів РФ по Києву є значні руйнування та пошкодження. Над їхньою ліквідацією вже працюють залізничники. Співробітники ДСНС тим часом ліквідують пожежі.

Він також повідомив: багато залізничників встигли сховатися в укриттях від російської балістики.

“Балістичний удар забрав життя сімох людей, з яких шість – наші співробітники. Один колега в лікарні із пораненнями – поруч наші, надається вся необхідна допомога. Десятки встигли врятуватись по укриттях, допомагаємо їм оговтатись”, – написав Перцовський.

Снаряди атакували залізничне депо та багато інших об’єктів, а на двох перегонах довелося перекривати рух, уточнив він. Один із цехів повністю зруйнований. З ночі всі перебувають на місцях “прильотів”, а рятувальники все ще ліквідують загоряння.