Вранці росіяни обстріляли будинок у Золочеві – Коваленко

Начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко повідомив МГ “Об’єктив” про удар по Золочеву. “Приліт” зафіксували о 05:45.

Безпілотник невстановленого типу вдарив по приватному будинку. На місці влучання почалася пожежа, на цей час загоряння повністю ліквідували. Постраждалих, за інформацією Коваленка, немає.

Нагадаємо, раніше МГ “Об’єктив” повідомляла, що Харківська обласна прокуратура поінформувала про наслідки російських обстрілів у Лозівському та Харківському районах. 31 серпня близько 03:50 росіяни випустили безпілотник по селищу Близнюки Лозівського району. БпЛА типу «молния» вдарив по вантажному авто поштової служби. Постраждав водій. Крім того, напередодні 30 серпня росіяни обстріляли Харківський район. За даними правоохоронців, близько 18:15 ворог ударив по Слатиному. Внаслідок «прильоту» пошкоджений будинок, а власниця будинку отримала порізи руки через розбите скло. Чим саме били ЗС РФ – ще встановлюють.