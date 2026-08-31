Сьогодні 31 серпня 2026: яке свято та день в історії

31 серпня – Всесвітній день дистанційного навчання. У 2015-му Ангела Меркель зробила заяву, яку вважають базовою для формування міграційної політики Німеччини та ЄС. У 1995-му на орбіту запустили перший український науково-дослідний супутник “Січ-1”. У 1997-му в автокатастрофі загинула принцеса Діана. У 1986-му в Чорному морі затонув “Адмірал Нахімов”. У 1939-му Верховна рада СРСР ратифікувала Радянсько-німецький договір про ненапад (відомий як Пакт Молотова — Ріббентропа), а німці озвучили свій ультиматум Польщі. У 1832-му народився український священник Агапій Гончаренко, який підкоряв з американцями Аляску та заснував у Каліфорнії хутір “Україна”. У 1422 році королем Англії став восьмимісячний Генріх VI – єдиний, кого коронували також королем Франції.

Свята та пам’ятні дати 31 серпня

У світі – Всесвітній день дистанційного навчання.

Також сьогодні: Міжнародний день поінформованості про передозування, Міжнародний день осіб африканського походження та День традиційної африканської медицини, Всесвітній день блогу, День Незалежності Киргизстану, День визнання франшизи.

31 серпня в історії

31 серпня 1422 року після несподіваної смерті свого батька королем Англії став Генріх VI – восьмимісячне немовля. Докладніше.

31 серпня 1832 року народився український священник Агапій Гончаренко, який втік від російської царської “охоронки” аж до США, підкорював з американцями Аляску та заснував у Каліфорнії хутір “Україна”. Докладніше.

31 серпня 1939 року Верховна Рада СРСР ратифікувала Радянсько-німецький договір про ненапад (відомий як Пакт Молотова – Ріббентропа). Докладніше.

Відео: Держтелерадіофонд

31 серпня 1939 року Гітлер формально оголосив Польщі ультиматум, відомий як “16 пунктів”. Докладніше.

31 серпня 1986 року в Чорному морі затонув радянський пасажирський лайнер “Адмірал Нахімов”. Докладніше.

31 серпня 1995 року на навколоземну орбіту запустили перший український науково-дослідний супутник “Січ-1” – розробку КБ “Південне”. Докладніше.

31 серпня 1997 року в автокатастрофі у Парижі загинула принцеса Діана. Докладніше.

31 серпня 2015 року канцлерка Німеччини Ангела Меркель сказала знамените “Wir schaffen das” (“Ми впораємося” або “Ми можемо це зробити”). Ця фраза стосувалася приймання та інтеграції людей, які шукали захисту під час європейської міграційної кризи. Вона прозвучала на федеральній пресконференції в Берліні на тлі найбільшого з часів Другої світової війни напливу людей, які шукали захисту в Німеччині та Європі.

За даними звіту про міграцію у 2015 році, опублікованого Федеральним відомством у справах міграції та біженців, у тому році в Німеччині зареєстрували близько 890 тисяч прибуттів людей, які шукали захисту. Серед них було багато вихідців із Сирії, Афганістану та Іраку. За 2015-2016 роки у Німеччині подали приблизно 1,1 мільйона заяв про надання притулку.

“Німеччина – сильна країна. Мотив, з яким ми маємо підходити до цих речей, такий: ми вже стільки всього зробили – ми впораємося і з цим”, – сказала Меркель на пресконференції.

Ці слова набули величезного розголосу та стали одним із найвідоміших висловлювань часів її канцлерства. При цьому така позиція викликала гострі дебати як усередині країни, так і загалом у ЄС. І вони тривають досі.

“Прихильники політики відкритих дверей розглядали її як зобов’язання щодо дотримання прав людини, тоді як критики стверджували, що це спричинить економічну напругу, культурні зіткнення, проблеми безпеки та інші довгострокові наслідки”, – описує дискусію проєкт History.

Одним із наслідків міграційної політики стало зростання підтримки ультраправих – зокрема, партії “Альтернатива для Німеччини” (AfD), яка просуває антиімміграційний порядок денний. Водночас “відчинені двері” Німеччини пізніше дозволили отримати притулок мільйонам українців, які тікали від російських окупантів.

Церковне свято 31 серпня

31 серпня – Покладення чесного пояса Пресвятої Богородицi. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо мурахи утеплюють мурашник, то зима буде суворою.

Якщо лебеді відлітають на південь, то сніг випаде рано.

Що не можна робити 31 серпня

Не можна важко працювати в саду та на городі (хатня робота та приготування їжі дозволяються).

Не можна стригти волосся.