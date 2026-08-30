“Харків має розвиватися не лише в центрі” – петиція на адресу мерії

На сайті Харківської міськради створили петицію із закликом створити сучасну зону відпочинку та туристичний маршрут у Ліднянському (інакше – Лідному) яру.

Автор петиції Володимир Сівіцкий вважає: одним із напрямків розвитку Харкова має стати створення доступних, безпечних та сучасних зон відпочинку в усіх районах міста.

“Харків має розвиватися не лише в центрі. Комфортний Харків — це комфортний кожен його район”, – написав Сівіцкий.

На його думку, особливої уваги потребує Новобаварський район міста, де є природні зони. Одна з них – Ліднянський яр (інша назва – Лідний яр). Це балка, яка поділяє селище Лідне, а загалом має довжину близько 7 км. У ній знаходиться кілька озер.

“Пропонується провести комплексне обстеження території Ліднянського яру та розглянути можливість створення тут сучасної природно-рекреаційної зони, орієнтованої насамперед на мешканців Новобаварського району, а також на гостей Харкова. За основу доцільно взяти позитивний досвід розвитку Саржиного яру, де природний ландшафт став основою для створення багатофункціонального міського простору. Йдеться не про масштабну забудову яру. Навпаки — пропонується зберегти природний характер території та зробити її доступною для людей”, — пояснює автор петиції.

Він запропонував створити в яру пішохідні та велосипедні маршрути, місця для сімейного відпочинку, дитячі та спортивні майданчики. А також провести освітлення, озеленення та встановити інформаційні стенди.

“Особливо важливо, щоб розвиток території не перетворився на її суцільну забудову. Пропонується застосувати принцип: “Природа залишається основою — інфраструктура лише робить її доступною та безпечною”, – наголосив Володимир Сівіцкий.

Ознайомитися з повним текстом петиції, а також, за бажання, підтримати її можна тут. Для того, щоб керівництво Харківської міськради розглянуло пропозицію, петиція має зібрати 5000 голосів за 90 днів.