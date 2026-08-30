Live

“Харків має розвиватися не лише в центрі” – петиція на адресу мерії

Харків 17:30   30.08.2026
Оксана Горун
“Харків має розвиватися не лише в центрі” – петиція на адресу мерії Фото: Salain, CC BY-SA 4.0. Джерело: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=47043867

На сайті Харківської міськради створили петицію із закликом створити сучасну зону відпочинку та туристичний маршрут у Ліднянському (інакше – Лідному) яру.

Автор петиції Володимир Сівіцкий вважає: одним із напрямків розвитку Харкова має стати створення доступних, безпечних та сучасних зон відпочинку в усіх районах міста.

“Харків має розвиватися не лише в центрі. Комфортний Харків — це комфортний кожен його район”, – написав Сівіцкий.

На його думку, особливої уваги потребує Новобаварський район міста, де є природні зони. Одна з них – Ліднянський яр (інша назва – Лідний яр). Це балка, яка поділяє селище Лідне, а загалом має довжину близько 7 км. У ній знаходиться кілька озер.

“Пропонується провести комплексне обстеження території Ліднянського яру та розглянути можливість створення тут сучасної природно-рекреаційної зони, орієнтованої насамперед на мешканців Новобаварського району, а також на гостей Харкова. За основу доцільно взяти позитивний досвід розвитку Саржиного яру, де природний ландшафт став основою для створення багатофункціонального міського простору. Йдеться не про масштабну забудову яру. Навпаки — пропонується зберегти природний характер території та зробити її доступною для людей”, — пояснює автор петиції.

Читайте також: Запустити рибу до харківських річок пропонують мерії – петиція

Він запропонував створити в яру пішохідні та велосипедні маршрути, місця для сімейного відпочинку, дитячі та спортивні майданчики. А також провести освітлення, озеленення та встановити інформаційні стенди.

“Особливо важливо, щоб розвиток території не перетворився на її суцільну забудову. Пропонується застосувати принцип: “Природа залишається основою — інфраструктура лише робить її доступною та безпечною”, – наголосив Володимир Сівіцкий.

Ознайомитися з повним текстом петиції, а також, за бажання, підтримати її можна тут. Для того, щоб керівництво Харківської міськради розглянуло пропозицію, петиція має зібрати 5000 голосів за 90 днів.

Автор: Оксана Горун

Популярно

Новини Харкова – головне 30 серпня: успіх СОУ, скандал через ракетний удар
Новини Харкова – головне 30 серпня: успіх СОУ, скандал через ракетний удар
30.08.2026, 18:01
Водіїв попереджають: на дорогах з’являться фантоми (відео)
Водіїв попереджають: на дорогах з’являться фантоми (відео)
30.08.2026, 15:06
Ракетний удар по забігу на Харківщині: “Хто за це відповість?” (доповнено)
Ракетний удар по забігу на Харківщині: “Хто за це відповість?” (доповнено)
30.08.2026, 12:05
Сили оборони зачистили частину лісу на півночі від Куп’янська – Хартія (відео)
Сили оборони зачистили частину лісу на півночі від Куп’янська – Хартія (відео)
30.08.2026, 16:19
Ракетний удар по забігу на Харківщині: загиблих виявилося троє
Ракетний удар по забігу на Харківщині: загиблих виявилося троє
30.08.2026, 12:40
Страхування бізнесу від воєнних ризиків. У Харкові вважають: потрібні зміни
Страхування бізнесу від воєнних ризиків. У Харкові вважають: потрібні зміни
30.08.2026, 13:57

Новини за темою:

30.08.2026
Сили оборони зачистили частину лісу на півночі від Куп’янська – Хартія (відео)
30.08.2026
Ракетний удар по забігу на Харківщині: загиблих виявилося троє
30.08.2026
Страхування бізнесу від воєнних ризиків. У Харкові вважають: потрібні зміни
30.08.2026
Вночі була масована атака на Лозівську громаду – Зеленський
30.08.2026
Пожежі охопили 11 га, на Харківщині загинуло двоє людей: зведення ДСНС


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «“Харків має розвиватися не лише в центрі” – петиція на адресу мерії», то перегляньте більше у розділі Харків на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 30 Серпня 2026 в 17:30;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "На сайті Харківської міськради створили петицію із закликом створити сучасну зону відпочинку та туристичний маршрут у Ліднянському (інакше – Лідному) яру".