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Пожежі охопили 11 га, на Харківщині загинуло двоє людей: зведення ДСНС

Події 11:39   30.08.2026
Оксана Горун
Пожежі охопили 11 га, на Харківщині загинуло двоє людей: зведення ДСНС

Харківська область горить. У побутових пожежах загинули двоє, вогонь знищує екосистеми. Подробиці повідомила пресслужба обласного ГУ ДСНС України.

“Під час побутових пожеж загинули дві людини. У Харківському районі в с. Нова Березівка горів житловий будинок на площі 40 кв. м. У Чугуївському районі в с. Малинівка горів житловий будинок на площі 30 кв. м”, – поінформували рятувальники.

13 пожеж за добу виникли в екосистемах. Вони охопили площу близько 11 гектарів. У ХОВА нагадали про високу пожежну небезпеку в області.

30 серпня в лісах області зберігатиметься надзвичайна (5 клас) пожежна небезпека. Утримайтеся від відвідування лісів та не розпалюйте вогонь на відкритій території“, – написав начальник ХОВА Олег Синєгубов.

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Загалом за добу рятувальники Харківського гарнізону ДСНС виїжджали ліквідовувати 24 пожежі, з них шість виникли через російські обстріли.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Серпня 2026 в 11:39;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківська область горить. У побутових пожежах загинули двоє, вогонь знищує екосистеми. Подробиці повідомила пресслужба обласного ГУ ДСНС України".