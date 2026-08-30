Пожежі охопили 11 га, на Харківщині загинуло двоє людей: зведення ДСНС

Харківська область горить. У побутових пожежах загинули двоє, вогонь знищує екосистеми. Подробиці повідомила пресслужба обласного ГУ ДСНС України.

“Під час побутових пожеж загинули дві людини. У Харківському районі в с. Нова Березівка горів житловий будинок на площі 40 кв. м. У Чугуївському районі в с. Малинівка горів житловий будинок на площі 30 кв. м”, – поінформували рятувальники.

13 пожеж за добу виникли в екосистемах. Вони охопили площу близько 11 гектарів. У ХОВА нагадали про високу пожежну небезпеку в області.

“30 серпня в лісах області зберігатиметься надзвичайна (5 клас) пожежна небезпека. Утримайтеся від відвідування лісів та не розпалюйте вогонь на відкритій території“, – написав начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Загалом за добу рятувальники Харківського гарнізону ДСНС виїжджали ліквідовувати 24 пожежі, з них шість виникли через російські обстріли.