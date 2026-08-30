Поліціянт загинув від удару по селу на Харківщині – ГУНП

ГУ Нацполіції в Харківській області повідомило: внаслідок російського обстрілу села Наталине Берестинського району загинув поліціянт, ще двоє людей постраждали.

“Їм надана медична допомога. Пошкоджено гаражі, складські приміщення, автомобіль”, – поінформували у відділі комунікації ГУНП у Харківській області.

Раніше у зведенні за добу начальник ХОВА Олег Синєгубов не інформував про загиблих в області, були дані лише про вісім постраждалих.

Поліція також повідомила, що чоловік, який постраждав від удару по Харкову, отримав вибухове поранення. У Харкові під ударом були АЗС та автівки. “Прильоти” фіксували у трьох районах міста. Також, за даними ГУНП, протягом доби через російський обстріл була пожежа в передмісті – у селі Черкаські Тишки пошкоджений будинок.