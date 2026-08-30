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Поліціянт загинув від удару по селу на Харківщині – ГУНП

Події 09:41   30.08.2026
Оксана Горун
Поліціянт загинув від удару по селу на Харківщині – ГУНП Наслідки обстрілів Харківської області протягом доби 29-30 серпня. Фото: ГУНП

ГУ Нацполіції в Харківській області повідомило: внаслідок російського обстрілу села Наталине Берестинського району загинув поліціянт, ще двоє людей постраждали.

“Їм надана медична допомога. Пошкоджено гаражі, складські приміщення, автомобіль”, – поінформували у відділі комунікації ГУНП у Харківській області.

Раніше у зведенні за добу начальник ХОВА Олег Синєгубов не інформував про загиблих в області, були дані лише про вісім постраждалих.

Поліція також повідомила, що чоловік, який постраждав від удару по Харкову, отримав вибухове поранення. У Харкові під ударом були АЗС та автівки. “Прильоти” фіксували у трьох районах міста. Також, за даними ГУНП, протягом доби через російський обстріл була пожежа в передмісті – у селі Черкаські Тишки пошкоджений будинок.

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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Серпня 2026 в 09:41;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "ГУ Нацполіції в Харківській області повідомило: внаслідок російського обстрілу села Наталине Берестинського району загинув поліціянт, ще двоє людей постраждали".