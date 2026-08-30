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Про 12 боїв за добу на Харківщині повідомив Генштаб ЗСУ 30 серпня

Фронт 08:14   30.08.2026
Оксана Горун
Про 12 боїв за добу на Харківщині повідомив Генштаб ЗСУ 30 серпня Фото: Генштаб ЗСУ

Загалом на фронті зафіксували 221 бойове зіткнення. Армія РФ активна на півночі Харківської області.

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 10 атак противника. Загарбники намагалися просунутися в бік населених пунктів Лиман, Графське, Чугунівка, Озерне, Хатнє та в районі Стариці. На Куп’янському напрямку відбулися дві наступальні дії ворога в напрямку населених пунктів Радьківка та Подоли”, – поінформував Генштаб у зведенні на 08:00 30 серпня.

Авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони вразили 14 районів зосередження живої сили окупантів, сім артилерійських систем, шість пунктів управління БпЛА та три інші важливі об’єкти противника.

Генштаб поновив дані про втрати ворога.

Раніше партизанський рух “АТЕШ” повідомив про удар по логістиці окупантів на Куп’янському напрямку.

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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Серпня 2026 в 08:14;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Загалом на фронті зафіксували 221 бойове зіткнення. Армія РФ активна на півночі Харківської області".