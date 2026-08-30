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Дрони вночі атакували РФ: у Єйську тривала детонація, в Кіришах горить НПЗ

Події 07:50   30.08.2026
Оксана Горун
Дрони вночі атакували РФ: у Єйську тривала детонація, в Кіришах горить НПЗ Фото: Exilenova+ и STERNENKO

Сили оборони вразили один із найбільших НПЗ у РФ – “Кіришнефтеоргсінтез”, під ударом уночі 30 серпня також був військовий аеродром у Єйську, повідомив волонтер та колишній радник міністра оборони України Сергій Стерненко.

“У місті Кіриші Ленінградської області під ударом був НПЗ “Кіришнефтеоргсінтез”. Попередньо, на заводі уражено критично важливі установки, – написав Стерненко вранці 30 серпня. – “Кіришнефтеоргсінтез” — це єдиний нафтопереробний завод на північному заході росії та один із найбільших у країні. Його потужність — близько 20 млн тонн нафти на рік”.

Фото та відео пожежі опублікував телеграм-канал Exilenova+.

Відео: Exilenova+

Також під ударом уночі було місто Єйськ, де знаходиться великий військовий аеродром. Там, за інформацією місцевих телеграм-каналів, детонація боєприпасів тривала кілька годин.

Відео: Exilenova+

Масштабну пожежу, яка виникла в Єйську, вже зафіксували супутники NASA.

приліт у Єйську на супутниках NASA
Фото: STERNENKO

“Ймовірно, під ударом був не лише аеродром, а й військове містечко”, – припустив Стерненко.

Тим часом партизанський рух “АТЕШ” повідомив про удар по логістиці окупантів на Куп’янському напрямку.

“Агенти “АТЕШ” вивели з ладу дві релейні шафи на залізничній лінії в Бєлгородській області, якою окупаційні війська планували направити вантаж з боєприпасами та інженерним майном на Куп’янський напрямок. Порушення роботи залізничної автоматики призвело до затримки руху на ділянці та зірвало заплановане відправлення ешелону”, – написали в телеграм-каналі АТЕШ.

Відео: АТЕШ

За інформацією партизанів, одним із виконавців операції став колишній військовослужбовець ЗС РФ, який залишив службу та приєднався до руху “АТЕШ”.

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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Серпня 2026 в 07:50;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сили оборони вразили один із найбільших НПЗ у РФ – “Кіришнефтеоргсінтез”, під ударом уночі 30 серпня також був військовий аеродром у Єйську".