Майже сто БпЛА атакували Харківщину за добу

Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував про наслідки російських ударів по Харківщині, які були за добу. За його даними, ворог атакував Харків та 16 населених пунктів області.

Внаслідок “прильотів” загинули двоє людей, ще 13 – постраждали, зокрема двоє дітей.

“У м. Харків загинув 26-річний чоловік, зазнали поранень 25-річна жінка і 36-річний чоловік, отримали гостру реакцію на стрес жінки 58 і 26 років та 38-річний чоловік; у м. Зміїв загинула 38-річна жінка, отримали гостру реакцію на стрес 10-річна дівчинка і 61-річна жінка; у м. Ізюм поранено жінок 55 і 54 років, отримали гостру реакцію на стрес жінки 56 і 85 років, 53-річний чоловік і 10-річна дівчинка”, – уточнив Синєгубов.

За добу по Харківщині вдарило таке озброєння:

чотири КАБи;

БпЛА типу “герань-2”;

чотири БпЛА типу «молния»;

чотири fpv-дрони;

79 БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок ударів є пошкодження цивільної інфраструктури у Харкові, а також Богодухівському, Куп’янському, Ізюмському, Харківському, Чугуївському та Лозівському районах.