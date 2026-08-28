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Склади “Нової пошти” під Києвом атакувала РФ, на місці – сильне задимлення

Події 07:50   28.08.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Склади “Нової пошти” під Києвом атакувала РФ, на місці – сильне задимлення Фото: Антон Овсієнко/фейсбук

Вранці 28 серпня Білогородський сільський голова Антон Овсієнко повідомив про “прильоти” по складах “Нової пошти” та підприємству. До того ж росіяни застосували тактику повторних ударів. Так ворог знову атакував склади, коли там уже працювали рятувальники.

Вночі росіяни вдарили по складах у Бучанському районі Київської області. Також пошкоджено підприємство у сусідньому селі Святопетрівське.

Обстріл Нової пошти 28 серпня
Фото: Антон Овсієнко/фейсбук

Сьогодні ворог застосовує тактику повторних ударів. Майже за годину після першого влучання, вже під час ліквідації пожежі, по цій локації було завдано ще два удари. Рятувальники встигли відійти у безпечніше місце. Саме тому наполегливо прошу не наближатися до місця події. Це небезпечно”, – написав Овсієнко.

Обстріл Нової пошти 28 серпня
Фото: Антон Овсієнко/фейсбук

На цей час на місці “прильоту” – сильне задимлення. Тож мешканців закликають закрити вікна та не виходити з дому. Також рекомендують не виходити із дому.

“Також інформація для водіїв. Сьогодні, 28 серпня, буде тимчасово обмежено рух на частині вулиці Київської у напрямку міста Боярка. Також обмеження руху діятимуть на частині вулиць Індустріальна та Чорновола у Святопетрівському. Прошу врахувати це під час планування маршруту”, – зазначив Овсієнко.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Серпня 2026 в 07:50;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Утром 28 августа Белогородский сельской голова Антон Овсиенко сообщил о “прилетах” по складам “Новой почты” и предприятию.".