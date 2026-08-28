Склади “Нової пошти” під Києвом атакувала РФ, на місці – сильне задимлення

Вранці 28 серпня Білогородський сільський голова Антон Овсієнко повідомив про “прильоти” по складах “Нової пошти” та підприємству. До того ж росіяни застосували тактику повторних ударів. Так ворог знову атакував склади, коли там уже працювали рятувальники.

Вночі росіяни вдарили по складах у Бучанському районі Київської області. Також пошкоджено підприємство у сусідньому селі Святопетрівське.

“Сьогодні ворог застосовує тактику повторних ударів. Майже за годину після першого влучання, вже під час ліквідації пожежі, по цій локації було завдано ще два удари. Рятувальники встигли відійти у безпечніше місце. Саме тому наполегливо прошу не наближатися до місця події. Це небезпечно”, – написав Овсієнко.

На цей час на місці “прильоту” – сильне задимлення. Тож мешканців закликають закрити вікна та не виходити з дому. Також рекомендують не виходити із дому.

“Також інформація для водіїв. Сьогодні, 28 серпня, буде тимчасово обмежено рух на частині вулиці Київської у напрямку міста Боярка. Також обмеження руху діятимуть на частині вулиць Індустріальна та Чорновола у Святопетрівському. Прошу врахувати це під час планування маршруту”, – зазначив Овсієнко.