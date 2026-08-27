П’ятеро постраждалих і без світла більша частина Ізюму – наслідки обстрілу

Про наслідки ворожого обстрілу повідомила Ізюмська МВА Ізюмського району Харківської області.

Внаслідок атаки росіян постраждали п’ятеро людей, їм надали медичну допомогу.

Удар росіян пошкодив лінії електропередач. Через це наразі знеструмлена більша частина міста.

Також зафіксовані значні пошкодження цивільної інфраструктури в районі Верхнього Селища: там пошкоджені понад 30 приватних житлових будинків, декілька господарчих споруд і будівлю дошкільного навчального закладу.

Як писала раніше МГ “Об’єктив”, 27 серпня росіяни вдарили БпЛА по останньому “Епіцентру”, що працював у Харкові.