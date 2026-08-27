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Вибух у Харкові: БпЛА вдарив по ТЦ, загиблий та постраждалі (доповнюється)

Події 13:09   27.08.2026
Вікторія Яковенко
Вибух у Харкові: БпЛА вдарив по ТЦ, загиблий та постраждалі (доповнюється) Фото ілюстративне/Харківська міськрада

Близько 12:15 27 серпня у Харкові пролунав вибух. Місто атакував ворожий БпЛА, “приліт” – по торгівельному центру в Основ’янському районі. Вже є інформація про одного загиблого, є постраждалі.

Доповнено о 13:09. Вже відомо про чотирьох постраждалих внаслідок удару по ТЦ в Харкові, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Доповнено о 12:57. Проводиться евакуація людей після влучання БпЛА по ТЦ у Харкові, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Усі служби працюють у посиленому режимі.

Доповнено о 12:41. Відомо про одного загиблого 40-річного чоловіка внаслідок удару по ТЦ в Основ’янському районі, інформує начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Ще двоє людей постраждали.

Доповнено о 12:34. Наразі відомо про трьох постраждалих внаслідок удару по ТЦ у Харкові. Один з них у вкрай важкому стані, зазначив мер Ігор Терехов.

Доповнено о 12:28. Мер Ігор Терехов повідомляє: надходить інформація про постраждалих внаслідок удару по ТЦ в Харкові. Їх кількість і стан уточнюються.

12:21. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що влучання зафіксували в Основ’янському районі.

Міський голова одразу уточнив, що влучання прийшлося по ТЦ.

Нагадаємо, 27 серпня близько 05:20 начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що РФ вдарила по Харкову. За його інформацією, росіяни випустили безпілотник по Індустріальному району. Епіцентр удару прийшовся по багатоповерхівці. Ворог атакував місто БпЛА типу “Молния”, уточнили в Харківській обласній прокуратурі. Через “приліт” пошкоджений фасад будинку, вилетіли вікна. Гостру реакцію на стрес отримав 23-річний хлопець.

Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Серпня 2026 в 13:09;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 12:15 27 серпня у Харкові пролунав вибух. Місто атакував ворожий БпЛА, “приліт” – по торгівельному центру.".