Капремонт будинку на вулиці Терихівській у Харкові – на фінішній прямій (фото)

У житловому будинку на вулиці Терихівській завершують капітальний ремонт. Про це повідомили у пресслужбі Харківської міськради.

Як повідомили в департаменті з благоустрою, відбудови та реконструкції, фахівці вже демонтували стару відмостку та облаштували нову, а також замінили відливи й змонтували водостічну систему.

“Крім того, будівельники відремонтували покрівлю, а зараз завершують відновлення фасаду”, – додали у мерії.

Нагадаємо, на вулиці Георгія Тарасенка триває відновлення житлового будинку, пошкодженого внаслідок ворожих обстрілів, повідомили у пресслужбі Харківської міськради. Фахівці відновили пошкоджені конструкції, фасад і покрівлю, а також змонтували нову водостічну систему. Крім того, на горищі утеплили підлогу, встановили нові вікна, виконали ремонтні роботи в під’їздах. Зараз фахівці відновлюють стіни та стелі у квартирах.