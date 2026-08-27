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Капремонт будинку на вулиці Терихівській у Харкові – на фінішній прямій (фото)

Суспільство 12:14   27.08.2026
Вікторія Яковенко
Капремонт будинку на вулиці Терихівській у Харкові – на фінішній прямій (фото) Фото: Харківська міськрада

У житловому будинку на вулиці Терихівській завершують капітальний ремонт. Про це повідомили у пресслужбі Харківської міськради.

Як повідомили в департаменті з благоустрою, відбудови та реконструкції, фахівці вже демонтували стару відмостку та облаштували нову, а також замінили відливи й змонтували водостічну систему.

“Крім того, будівельники відремонтували покрівлю, а зараз завершують відновлення фасаду”, – додали у мерії.

капремонт дома в Харькове
Фото: Харківська міськрада
капремонт дома в Харькове
Фото: Харківська міськрада
капремонт дома в Харькове
Фото: Харківська міськрада
капремонт дома в Харькове
Фото: Харківська міськрада

Нагадаємо, на вулиці Георгія Тарасенка триває відновлення житлового будинку, пошкодженого внаслідок ворожих обстрілів, повідомили у пресслужбі Харківської міськради. Фахівці відновили пошкоджені конструкції, фасад і покрівлю, а також змонтували нову водостічну систему. Крім того, на горищі утеплили підлогу, встановили нові вікна, виконали ремонтні роботи в під’їздах. Зараз фахівці відновлюють стіни та стелі у квартирах.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Серпня 2026 в 12:14;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У житловому будинку на вулиці Терихівській завершують капітальний ремонт. Про це повідомили у пресслужбі Харківської міськради.".