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На якому етапі відновлення будинку на вулиці Георгія Тарасенка в Харкові 📷

Суспільство 16:41   17.08.2026
Вікторія Яковенко
На якому етапі відновлення будинку на вулиці Георгія Тарасенка в Харкові 📷 Фото: Харківська міськрада

На вулиці Георгія Тарасенка триває відновлення житлового будинку, пошкодженого внаслідок ворожих обстрілів, повідомили у пресслужбі Харківської міськради.

«Фахівці відновили пошкоджені конструкції, фасад і покрівлю, а також змонтували нову водостічну систему. Крім того, на горищі утеплили підлогу, встановили нові вікна у квартирах і місцях загального користування, виконали ремонтні роботи в під’їздах», – розповіли у департаменті з благоустрою, відбудови та реконструкції.

Зараз фахівці відновлюють стіни та стелі у квартирах.

восстановление дома на Тарасенко в Харькове
Фото: Харківська міськрада
восстановление дома на Тарасенко в Харькове
Фото: Харківська міськрада

Нагадаємо, минулого тижня фахівці КСП «Інженерні мережі» закрили 71 вікно після ворожих ударів, повідомляла пресслужба Харківської міськради.

Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Серпня 2026 в 16:41;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На вулиці Георгія Тарасенка триває відновлення житлового будинку, пошкодженого внаслідок ворожих обстрілів, повідомили у пресслужбі Харківської міськради.".