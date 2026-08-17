На якому етапі відновлення будинку на вулиці Георгія Тарасенка в Харкові 📷

На вулиці Георгія Тарасенка триває відновлення житлового будинку, пошкодженого внаслідок ворожих обстрілів, повідомили у пресслужбі Харківської міськради.

«Фахівці відновили пошкоджені конструкції, фасад і покрівлю, а також змонтували нову водостічну систему. Крім того, на горищі утеплили підлогу, встановили нові вікна у квартирах і місцях загального користування, виконали ремонтні роботи в під’їздах», – розповіли у департаменті з благоустрою, відбудови та реконструкції.

Зараз фахівці відновлюють стіни та стелі у квартирах.

Нагадаємо, минулого тижня фахівці КСП «Інженерні мережі» закрили 71 вікно після ворожих ударів, повідомляла пресслужба Харківської міськради.