На каком этапе восстановления дома на улице Георгия Тарасенко в Харькове 📷

На улице Георгия Тарасенко продолжается восстановление жилого дома, поврежденного в результате вражеских обстрелов, сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

«Специалисты восстановили поврежденные конструкции, фасад и кровлю, а также смонтировали новую водосточную систему. Кроме того, на чердаке утеплили пол, установили новые окна в квартирах и местах общего пользования, выполнили ремонтные работы в подъездах», — рассказали в департаменте по благоустройству, восстановлению и реконструкции.

Сейчас специалисты восстанавливают стены и потолки в квартирах.

Напомним, на прошлой неделе специалисты КСП «Инженерные сети» закрыли 71 окно после вражеских ударов, сообщала пресс-служба Харьковского горсовета.