Live

На каком этапе восстановления дома на улице Георгия Тарасенко в Харькове 📷

Общество 16:41   17.08.2026
Виктория Яковенко
На каком этапе восстановления дома на улице Георгия Тарасенко в Харькове 📷 Фото: Харьковский горсовет

На улице Георгия Тарасенко продолжается восстановление жилого дома, поврежденного в результате вражеских обстрелов, сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

«Специалисты восстановили поврежденные конструкции, фасад и кровлю, а также смонтировали новую водосточную систему. Кроме того, на чердаке утеплили пол, установили новые окна в квартирах и местах общего пользования, выполнили ремонтные работы в подъездах», — рассказали в департаменте по благоустройству, восстановлению и реконструкции.

Сейчас специалисты восстанавливают стены и потолки в квартирах.

восстановление дома на Тарасенко в Харькове
Фото: Харьковский горсовет
восстановление дома на Тарасенко в Харькове
Фото: Харьковский горсовет

Напомним, на прошлой неделе специалисты КСП «Инженерные сети» закрыли 71 окно после вражеских ударов, сообщала пресс-служба Харьковского горсовета.

Автор: Виктория Яковенко

Популярно

Новости Харькова — главное 17 августа: обстрелы, заявление о «локдауне зимой»
Новости Харькова — главное 17 августа: обстрелы, заявление о «локдауне зимой»
17.08.2026, 16:24
Дрон ударил по Харькову вечером 16 августа: что известно
Дрон ударил по Харькову вечером 16 августа: что известно
16.08.2026, 20:15
Локдаун зимой в Харькове прогнозирует Ярославский, в ЦПД ответили на заявление
Локдаун зимой в Харькове прогнозирует Ярославский, в ЦПД ответили на заявление
17.08.2026, 13:22
Трагедия во время рыбалки на Харьковщине: погиб футболист
Трагедия во время рыбалки на Харьковщине: погиб футболист
17.08.2026, 12:42
Командир штурмовой роты спас раненых под прицелом FPV на Харьковщине (видео)
Командир штурмовой роты спас раненых под прицелом FPV на Харьковщине (видео)
16.08.2026, 18:46
Пять трамваев в Харькове будут курсировать по-другому во вторник
Пять трамваев в Харькове будут курсировать по-другому во вторник
17.08.2026, 19:22

Новости по теме:

17.08.2026
Пять трамваев в Харькове будут курсировать по-другому во вторник
17.08.2026
Отсрочка «под ключ» за $10 тысяч: экс-полицейского будут судить в Харькове
17.08.2026
Защиту 35 объектов энергетики, которые «уже под ударом», строят на Харьковщине
17.08.2026
«Будет очень тяжелая зима»: разрешат ли мобильные АЗС, рассказал Синегубов
17.08.2026
Коммунальщики на рассвете выйдут в популярные парки Харькова — подробности


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «На каком этапе восстановления дома на улице Георгия Тарасенко в Харькове 📷», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 17 августа 2026 в 16:41;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На улице Георгия Тарасенко продолжается восстановление жилого дома, поврежденного в результате вражеских обстрелов, сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.".