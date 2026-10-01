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Эксперимент ввели на Харьковщине, чтоб соединить Лозовую со Львовом и Киевом

Общество 14:53   01.10.2026
Оксана Якушко
Эксперимент ввели на Харьковщине, чтоб соединить Лозовую со Львовом и Киевом Фото: Укрзалізниця

Пассажиры из Лозовой имеют автобусный трансфер к поездам в направлении Львова и Киева.

Сегодня запустили поезда Лозовая-Киев и Лозовая-Львов, рассказал МГ «Объектив» Лозовский городской голова Сергей Зеленский.

«Из Лозовой на средства Укрзалізниці будут вывозить пассажиров автобусами к поездам, и это будет входить в стоимость билета. Я с заместителем министра общаюсь напрямую, мы отработали за 10 дней дорожную карту по этому вопросу. И в виде эксперимента сейчас отрабатываем уже практически. Кстати, прямо из Лозовой во Львов или в Киев билет будет стоить около 500 гривен», — отметил Сергей Зеленский.

Напомним, 17 сентября ряд электричек, соединяющих Харьков с Изюмом, Лозовой, Златополем, Берестином, Огульцами и Люботином, отменила «Укрзалізниця». А 21 сентября россияне в очередной раз атаковали Лозовую и громаду, ударили по вокзалу. Решение проблемы официальных автобусных маршрутов, которые должны были заменить электрички, застряло в министерстве.

Укрзалізниця запустила маршрут «поезда + автобус» в Лозовую. График движения не обнародуют ради безопасности, его можно узнать в приложении железнодорожного ведомства.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 1 октября 2026 в 14:53;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пассажиры из Лозовой имеют автобусный трансфер к поездам в направлении Львова и Киева.".