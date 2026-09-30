Live
  • Ср 30.09.2026
  • Харьков  +15°С
  • USD 44.86
  • EUR 50.93

Поезда снова будут ходить через Лозовую: как обезопасили пассажиров

Транспорт 18:39   30.09.2026
Татьяна Литвина
Поезда снова будут ходить через Лозовую: как обезопасили пассажиров

Укрзализныця запустила маршрут «поезда + автобус» в Лозовую. График движения не обнародуют ради безопасности, его можно узнать в приложении железнодорожного ведомства, сообщил городской голова Лозовой Сергей Зеленский.

Из-за вражеских атак на железнодорожную инфраструктуру прямые поезда в громаду были временно приостановлены. Все это время велись переговоры на областном и государственном уровнях о возобновлении железнодорожного сообщения.

Компромиссное решение удалось найти. Лозовую вернули в поиске в приложении Укрзализныци и запустили маршрут «поезд+автобус» по единому билету. За автобус доплачивать ничего не надо — он уже учтен в стоимость билета на поезд, а в случае задержки транспорт будет ждать пассажиров.

Из соображений безопасности четкий график и локацию не обнародуют. Необходимую информацию можно узнать в приложении, на сайте или в справочной службе Укрзализныци.

поезд Лозовая
Скрин: Сергей Зеленский/t.me/Zelenskiy_Sergiy

Билеты уже есть в продаже.

Читайте также: В домашнем насилии над 19-летней дочерью уличили харьковчанина: как наказан

Напомним, в Харькове планируют обновлять общественный транспорт и развивать сеть велодорожек. Такова одна из целей Стратегии развития Харькова до 2029 года — «устойчивый и стойкий метрополис». Для развития транспортной системы город планирует восстанавливать и модернизировать трамвайные и троллейбусные линии, реконструировать депо, обновлять подвижной состав, а также запустить интеллектуальную систему управления общественным транспортом.

Автор: Татьяна Литвина

Популярно

По ТЦ в Харькове ударили дроном россияне: есть раненый
По ТЦ в Харькове ударили дроном россияне: есть раненый
30.09.2026, 13:52
В субботу два района в Харькове проведут день без света – детали
В субботу два района в Харькове проведут день без света – детали
30.09.2026, 14:55
Сегодня 30 сентября: какой праздник и день в истории
Сегодня 30 сентября: какой праздник и день в истории
30.09.2026, 06:00
Заморозки идут на Харьковщину – какими будут первые дни октября
Заморозки идут на Харьковщину – какими будут первые дни октября
30.09.2026, 16:15
Новости Харькова — главное 30 сентября: удар по ТЦ, похищение на Купянщине
Новости Харькова — главное 30 сентября: удар по ТЦ, похищение на Купянщине
30.09.2026, 17:43
Поезда снова будут ходить через Лозовую: как обезопасили пассажиров
Поезда снова будут ходить через Лозовую: как обезопасили пассажиров
30.09.2026, 18:39

Новости по теме:

29.09.2026
Ремонт дороги и изменение маршрутов автобусов: ограничение движения в Харькове
28.09.2026
Развитие транспорта в Харькове: новые линии, смарт-система и стандарты ЕС
25.09.2026
Пожары в городе на Харьковщине – россияне дважды ударили реактивными шахедами
25.09.2026
Почему нет автобусного сообщения там, где отменили электрички на Харьковщине
23.09.2026
В Лозовой под ливнем устраняют последствия атаки РФ и борются за вокзал


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Поезда снова будут ходить через Лозовую: как обезопасили пассажиров», то посмотрите больше в разделе Транспорт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 30 сентября 2026 в 18:39;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Татьяна Литвина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Укрзализныця запустила маршрут «поезда + автобус» в Лозовую. График движения не обнародуют ради безопасности, его можно узнать в приложении железнодорожного ведомства.".