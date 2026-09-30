Поезда снова будут ходить через Лозовую: как обезопасили пассажиров

Укрзализныця запустила маршрут «поезда + автобус» в Лозовую. График движения не обнародуют ради безопасности, его можно узнать в приложении железнодорожного ведомства, сообщил городской голова Лозовой Сергей Зеленский.

Из-за вражеских атак на железнодорожную инфраструктуру прямые поезда в громаду были временно приостановлены. Все это время велись переговоры на областном и государственном уровнях о возобновлении железнодорожного сообщения.

Компромиссное решение удалось найти. Лозовую вернули в поиске в приложении Укрзализныци и запустили маршрут «поезд+автобус» по единому билету. За автобус доплачивать ничего не надо — он уже учтен в стоимость билета на поезд, а в случае задержки транспорт будет ждать пассажиров.

Из соображений безопасности четкий график и локацию не обнародуют. Необходимую информацию можно узнать в приложении, на сайте или в справочной службе Укрзализныци.

Билеты уже есть в продаже.

Напомним, в Харькове планируют обновлять общественный транспорт и развивать сеть велодорожек. Такова одна из целей Стратегии развития Харькова до 2029 года — «устойчивый и стойкий метрополис». Для развития транспортной системы город планирует восстанавливать и модернизировать трамвайные и троллейбусные линии, реконструировать депо, обновлять подвижной состав, а также запустить интеллектуальную систему управления общественным транспортом.