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В домашнем насилии над 19-летней дочерью уличили харьковчанина: как наказан

Происшествия 17:27   30.09.2026
Татьяна Литвина
В домашнем насилии над 19-летней дочерью уличили харьковчанина: как наказан

Харьковчанину запретили контактировать с его 19-летней дочерью за то, что он систематически прибегал к психологическому и физическому домашнему насилию, сообщили в облуправлении полиции.

В Харьковский РУП № 1 поступила информация о совершении домашнего насилия 44-летним мужчиной относительно его 19-летней дочери.

Правоохранители установили, что правонарушитель систематически оскорблял девушку, толкал ее и угрожал физической расправой.

Полицейские пресекли противоправные действия мужчины. В отношении него составлен административный протокол по ч. 1 ст.173-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

В целях обеспечения безопасности пострадавшей и недопущения повторного совершения домашнего насилия полицейские вынесли в отношении мужчины срочное запретительное предписание.

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Напомним, сотрудника газодобывающего предприятия из Циркунов подозревают в нападении на 21-летнюю знакомую. По версии следствия, в Златополе Лозовского района мужчина под дулом пистолета заставлял ее отдать сбережения – 300 тысяч гривен. Нападающего удалось задержать прямо в квартире девушки, когда он искал деньги.

Автор: Татьяна Литвина

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  • • Дата публикации материала: 30 сентября 2026 в 17:27;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Татьяна Литвина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковчанину запретили контактировать с его 19-летней дочерью за то, что он систематически прибегал к психологическому и физическому домашнему насилию.".