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У домашньому насильстві над 19-річною дочкою викрили харків’янина: покарання

Події 17:27   30.09.2026
Тетяна Литвіна
У домашньому насильстві над 19-річною дочкою викрили харків’янина: покарання

Харків’янину заборонили контактувати з його 19-річною дочкою за те, що він систематично вдавався до психологічного та фізичного домашнього насильства, повідомили в облуправлінні поліції.

До Харківського РУП №1 надійшла інформація про скоєння домашнього насильства 44-річним чоловіком щодо його 19-річної доньки.

Правоохоронці встановили, що правопорушник систематично ображав дівчину, штовхав її та погрожував фізичною розправою.

Поліцейські припинили протиправні дії чоловіка. Щодо нього складено адміністративний протокол за ч. 1 ст.173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

З метою забезпечення безпеки постраждалої та недопущення повторного вчинення домашнього насильства поліцейські винесли щодо чоловіка терміновий заборонний розпорядження.

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Нагадаємо, співробітника газодобувного підприємства із Циркунів підозрюють у нападі на 21-річну знайому. За версією слідства, у Златополі Лозівського району чоловік під дулом пістолета змушував її віддати заощадження – 300 тисяч гривень. Нападника вдалося затримати прямо у квартирі дівчини, коли він шукав гроші.

Автор: Тетяна Литвіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Вересня 2026 в 17:27;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Тетяна Литвіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харків’янину заборонили контактувати з його 19-річною дочкою за те, що він систематично вдавався до психологічного та фізичного домашнього насильства.".