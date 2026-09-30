У домашньому насильстві над 19-річною дочкою викрили харків’янина: покарання

Харків’янину заборонили контактувати з його 19-річною дочкою за те, що він систематично вдавався до психологічного та фізичного домашнього насильства, повідомили в облуправлінні поліції.

До Харківського РУП №1 надійшла інформація про скоєння домашнього насильства 44-річним чоловіком щодо його 19-річної доньки.

Правоохоронці встановили, що правопорушник систематично ображав дівчину, штовхав її та погрожував фізичною розправою.

Поліцейські припинили протиправні дії чоловіка. Щодо нього складено адміністративний протокол за ч. 1 ст.173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

З метою забезпечення безпеки постраждалої та недопущення повторного вчинення домашнього насильства поліцейські винесли щодо чоловіка терміновий заборонний розпорядження.

Нагадаємо, співробітника газодобувного підприємства із Циркунів підозрюють у нападі на 21-річну знайому. За версією слідства, у Златополі Лозівського району чоловік під дулом пістолета змушував її віддати заощадження – 300 тисяч гривень. Нападника вдалося затримати прямо у квартирі дівчини, коли він шукав гроші.