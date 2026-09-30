Пограбування у Златополі: дівчині погрожували пістолетом і зачинили у ванній

Співробітника газовидобувного підприємства із Циркунів підозрюють у нападі на 21-річну знайому. За версією слідства, чоловік залякував дівчину пістолетом, приставляючи дуло до обличчя, хапав її за волосся і вимагав віддати заощадження – 300 тисяч гривень. Події відбулися у вересні цього року у Златополі Лозівського району.

У Харківській облпрокуратурі встановили: дізнавшись, що потерпіла має значні заощадження, які вона зберігає вдома, чоловік приїхав до неї. Він скористався тим, що знайома була того дня одна, а також не зачинила вхідні двері квартири.

“Заздалегідь одягнувши будівельні рукавички та медичну маску, чоловік проник до помешкання. Погрожуючи пістолетом, вимагав від потерпілої 300 тис. гривень. Нападник хапав її за волосся та приставляв дуло зброї до обличчя. Після цього чоловік зачинив дівчину у ванній кімнаті, позбавивши її можливості покликати на допомогу. Правоохоронців викликала подруга потерпілої, з якою та спілкувалася по відеозв’язку під час нападу. Вона побачила в кадрі силует чоловіка та почула погрози через невимкнений мікрофон“, – передають правоохоронці.

Нападника вдалося затримати прямо у квартирі дівчини, коли він шукав гроші. Йому також вручили підозру у розбої, а також проникненні до чужого житла. Також ймовірного злочинця відправили до СІЗО.