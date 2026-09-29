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Рецидивіст на Салтівці пограбував та ледь не вбив пенсіонера – суд виніс вирок

Події 10:31   29.09.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Рецидивіст на Салтівці пограбував та ледь не вбив пенсіонера – суд виніс вирок

На 12,5 років до вʼязниці відправиться чоловік, який жорстоко побив та пограбував пенсіонера в Харкові, пишуть в облпрокуратурі.

Злочин стався у червні минулого року на Салтівці. Засуджений, перебуваючи у скрутному фінансовому становищі, вирішив пограбувати 74-річного співробітника пункту прийому вторинної сировини, розташованому в гаражному кооперативі.

Спостерігаючи за приміщенням, він дочекався, поки всі присутні підуть і 74-річний працівник залишиться один. Після цього нападник зайшов всередину, взяв із ящика з інструментами важкий розвідний ключ та ударив літнього чоловіка по голові. Він продовжував бити потерпілого навіть тоді, коли той упав на підлогу та втратив свідомість. Переконавшись, що жертва не подає ознак життя, зловмисник забрав із кишені його штанів 6000 гривень і зник із місця злочину. На здобуті кошти він того ж дня придбав мобільний телефон, стартовий пакет і алкоголь”, – зʼясували у прокуратурі.

Попри те, що потерпілий отримав тяжкі травми, через деякий час він прийшов до тями і навіть зміг покликати на допомогу. Медикам вдалося врятувати чоловіка. Вже на суді зловмисник визнав свою провину частково. Він розповів про розбій, але те, що хотів убити потерпілого, – заперечував.

В результаті, враховуючи рецидив злочинів, а також похилий вік жертви, суд визнав нападника винним і відправив його за ґрати на 12 років та шість місяців.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Вересня 2026 в 10:31;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На 12,5 років до вʼязниці відправиться чоловік, який жорстоко побив та пограбував пенсіонера в Харкові, пишуть в облпрокуратурі.".