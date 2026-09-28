На Дергачівщині дрони атакували автомобіль та будівлю пошти: є постраждалий

Протягом дня російські FPV-дрони кілька разів атакували населені пункти Дергачівської громади. Постраждав 44-річний мешканець Дергачів, який опинився поблизу місця одного із “прильотів”.

Як повідомив начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко, близько 9:50 FPV-дрон на оптоволокні вдарив по цивільному автомобілю в Рускій Лозовій, який був припаркований біля одного з будинків. Обійшлося без постраждалих.

О 17:10 ворожий дрон влучив у будівлю поштової служби у Дергачах. Внаслідок «прильоту» було поранено 44-річного місцевого жителя, який знаходився на вулиці поблизу місця влучення. З контузією, черепно-мозковою травмою та численними вибуховими пораненнями його госпіталізували до однієї з лікарень Харкова. Поки що загрози його життю немає. У будівлі пошти пошкоджено фасад, вікна та покрівлю.

Нагадаємо, внаслідок російської атаки по Салтівському району Харкова рано вранці 28 вересня частково зруйновано багатоповерхівку, пошкоджено балкони та внутрішні стіни, вибито вікна у 46 будинках. 43 особи постраждали, серед них — 11 дітей. Такі, за даними обласної прокуратури, наслідки повітряної атаки, яку місто зазнало близько 4:00 28 вересня. «Прильоти» були у Салтівському та Київському районах. За попередньою версією, удари завдавалися КАБами. Проте, начальник ОВА Олег Синеєгубов не виключив ймовірність удару ракетою «Бандероль». У Київському районі влучило по приватному сектору.