Удар по багатоповерхівці на Салтівці: співробітники ДСНС врятували літню жінку

Із пошкодженої багатоповерхівки на Салтівці у Харкові співробітники ДСНС евакуювали жінку похилого віку. Через отримані травми вона не могла самостійно пересуватися, повідомили в ДСНС у Харківській області.

Рятувальники виявили жінку під час аварійно-рятувальних робіт у будинку, пошкодженому російською авіабомбою вранці 28 вересня.

Надзвичайники винесли постраждалу та передали медикам.

Нагадаємо, 28 вересня росіяни завдали подвійного удару по Харкову. «Прильоти» зафіксували у Київському районі та на Салтівці. Один із ударів припав на другий поверх багатоповерхівки. 43 людини постраждали, серед них – 11 дітей. Загиблих, на щастя, немає. У лікарнях внаслідок атаки опинилися чоловік 43 років та 14-річна дівчинка з вибуховими пораненнями. У решти постраждалих – стрес та травми легкого та середнього ступеня тяжкості. Зруйновано перекриття між третім та четвертим поверхами. У квартирі, куди влучили окупанти, перебували троє дітей. Дивом вони не зазнали тяжких поранень. Батько виніс їх із дому самостійно. Яку зброю застосували росіяни, встановлювали протягом дня. За попередньою версією, це були КАБи. Проте начальник ХОВА Олег Синєгубов не відкинув ймовірності удару ракетою «Бандероль». У Київському районі прилетіло по приватному сектору.