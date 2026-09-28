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Удар по многоэтажке на Салтовке: сотрудники ГСЧС спасли пожилую женщину

Происшествия 17:31   28.09.2026
Татьяна Литвина
Удар по многоэтажке на Салтовке: сотрудники ГСЧС спасли пожилую женщину

Из поврежденной многоэтажки на Салтовке в Харькове сотрудники ГСЧС эвакуировали пожилую женщину. Из-за полученных травм она не могла самостоятельно передвигаться, сообщили в ГСЧС в Харьковской области.

Спасатели обнаружили женщину во время аварийно-спасательных работ в доме, поврежденном российской авиабомбой утром 28 сентября.

Чрезвычайники вынесли пострадавшую и передали медикам.

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Напомним, 28 сентября около 04:00 россияне нанесли двойной удар по Харькову. «Прилеты» зафиксировали в Киевском районе и на Салтовке. Один из ударов пришелся по второму этажу многоэтажки. 43 человека пострадали, среди них – 11 детей. Погибших, к счастью, нет. В больницах в результате атаки оказались мужчина 43 лет и 14-летняя девочка со взрывными ранениями. У остальных пострадавших стресс и травмы легкой и средней степени тяжести. Разрушены перекрытия между третьим и четвертым этажами. В квартире, куда попали оккупанты, находились трое детей. Чудом они не получили тяжелых ранений. Отец вынес их из дома самостоятельно. Какое оружие применили россияне, устанавливали в течение дня. По предварительной версии, это были КАБы. Однако начальник ХОВА Олег Синегубов не исключил вероятности удара ракетой «Бандероль». В Киевском районе прилетело по частному сектору.

Автор: Татьяна Литвина

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  • • Дата публикации материала: 28 сентября 2026 в 17:31;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Татьяна Литвина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из поврежденной многоэтажки на Салтовке в Харькове сотрудники ГСЧС эвакуировали пожилую женщину. Из-за полученных травм она не могла самостоятельно передвигаться.".