Удар по многоэтажке на Салтовке: сотрудники ГСЧС спасли пожилую женщину

Из поврежденной многоэтажки на Салтовке в Харькове сотрудники ГСЧС эвакуировали пожилую женщину. Из-за полученных травм она не могла самостоятельно передвигаться, сообщили в ГСЧС в Харьковской области.

Спасатели обнаружили женщину во время аварийно-спасательных работ в доме, поврежденном российской авиабомбой утром 28 сентября.

Чрезвычайники вынесли пострадавшую и передали медикам.

Напомним, 28 сентября около 04:00 россияне нанесли двойной удар по Харькову. «Прилеты» зафиксировали в Киевском районе и на Салтовке. Один из ударов пришелся по второму этажу многоэтажки. 43 человека пострадали, среди них – 11 детей. Погибших, к счастью, нет. В больницах в результате атаки оказались мужчина 43 лет и 14-летняя девочка со взрывными ранениями. У остальных пострадавших стресс и травмы легкой и средней степени тяжести. Разрушены перекрытия между третьим и четвертым этажами. В квартире, куда попали оккупанты, находились трое детей. Чудом они не получили тяжелых ранений. Отец вынес их из дома самостоятельно. Какое оружие применили россияне, устанавливали в течение дня. По предварительной версии, это были КАБы. Однако начальник ХОВА Олег Синегубов не исключил вероятности удара ракетой «Бандероль». В Киевском районе прилетело по частному сектору.