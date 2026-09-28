Что происходит на местах «прилетов» в Харькове, показали в мэрии

В пресс-службе мэрии сообщили, что на местах утренних ударов по Харькову в Салтовском и Киевском районах уже работают коммунальные службы.

«Сотрудники КП «Дорремстрой» с самого утра устраняют последствия ударов управляемыми авиабомбами в Салтовском и Киевском районах. Коммунальщики убирают обломки поврежденных зданий, битые стекла, ветки и другой габаритный мусор», – написали в мэрии.

Также коммунальщики закрывают контуры поврежденных домов, убирают поваленные деревья и ветки.

«Кроме того, на месте работают специалисты КП «Жилкомсервис». Они обследуют дома на наличие разрушений и консультируют жителей о получении помощи по программе «єВідновлення», – добавили в мэрии.

Напомним, взрывы в Харькове раздались около четырех утра 28 сентября. Мэр города сообщил о «прилетах» в Киевском и Салтовском районах. В последнем – удар пришелся по второму этажу многоэтажки, в Киевском – прилетело по частному сектору. В обоих районах повреждены по десять жилых домов. Пострадали более двух десятков людей, среди них – восемь детей. КАБы или «Бандероли» атаковали Харьков – еще устанавливают, однако мэр Игорь Терехов констатировал: за осень это был первый обстрел такого уровня, до этого до города долетали только беспилотники.

В Харьковской облпрокуратуре тем временем установили: в результате «прилета» есть повреждения гражданской инфраструктуры, пострадали 25 жителей. По предварительной версии, россияне выпустили по Харькову УМПБ-5.

В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области также показали, как выводили людей из обстрелянного дома в Салтовском районе 28 сентября – всего спасли больше трех десятков людей.