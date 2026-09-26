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Сегодня 26 сентября 2026: какой праздник и день в истории

Календарь 06:00   26.09.2026
Оксана Горун
Сегодня 26 сентября 2026: какой праздник и день в истории

Сегодня в Украине отмечают День городов Хмельницкий, Краматорск и Новая Каховка. 26 сентября 2022 года появились первые официальные сообщения об освобождении населенных пунктов на левом берегу Оскола в Харьковской области. В ночь с 25 на 26 сентября 1983 года мир оказался очень близок к началу ядерной войны. В 1960-м состоялись первые теледебаты кандидатов в президенты США, а Фидель Кастро произнес самую длинную речь в истории Генассамблеи ООН. В 1930-м польские власти запретили деятельность «Пласта». В 1815-м Пруссия, Австрия и Россия заключили в Париже так называемый Священный союз. В 1580-м Фрэнсис Дрейк вернулся в Англию, вторым в мире совершив кругосветное плавание. В 46 году до нашей эры освятили храм Венеры-Прародительницы в Риме.

Праздники и памятные даты 26 сентября

Последняя суббота сентября в Украине – День городов Хмельницкий, Краматорск и Новая Каховка. В мире: Международный день кружева, Международный день кролика, Европейский день грибов и День «Сохраните свои фотографии».

26 сентября – Всемирный день контрацепции и Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия.

Также сегодня: Всемирный день здоровья окружающей среды, Европейский день языков, День рождения граммофона, День любовной записки, День альпаки, День косатки Шама.

Видео создано с использованием ИИ

26 сентября в истории

26 сентября 46 года до нашей эры Юлий Цезарь посвятил храм Венере-Прародительнице, выполняя обет, данный в битве при Фарсале. Подробнее.

26 сентября 1580 года знаменитый «пират ее величества Елизаветы I» Фрэнсис Дрейк на галеоне «Золотая Лань» вошел в порт города Плимут, вернувшись из кругосветного плавания. Подробнее.

Корабль Дрейка "Золотая Лань" в Лондоне
Копия «Золотой Лани» в Лондоне. Фото: Diego Delso

26 сентября 1815 года Пруссия, Австрия и Россия заключили в Париже так называемый Священный союз. Подробнее.

26 сентября 1930 года польские власти запретили деятельность «Пласта» на Галичине. Подробнее.

26 сентября 1960 года состоялись первые теледебаты кандидатов в президенты США. Подробнее.

26 сентября 1960 года президент Кубы Фидель Кастро произнес самую длинную речь в истории Генассамблеи ООН. Он выступал в течение четырех с половиной часов. Подробнее.

26 сентября 1969 года вышел последний студийный альбом группы «The Beatles» — «Abbey Road». Подробнее.

В ночь на 26 сентября 1983 года мир оказался на пороге ядерной войны. В этот момент советский спутник пять раз подал сингал о запуске из США межконтинентальной баллистической ракеты «Минитмен» (с десятью ядерными боеголовками).  Подробнее.

26 сентября 1995 года Парламентская ассамблея Совета Европы приняла положительное заключение по заявке Украины на вступление в СЕ. Подробнее.

26 сентября 2022 года появились первые официальные подтверждения освобождения населенных пунктов на левом берегу Оскола на Харьковщине. Так, Боровский поселковый совет подтвердил, что ВСУ вошли в Пески-Радьковские.

Церковный праздник 26 сентября

26 сентября — Преставление апостола, евангелиста Иоанна Богослова. Подробнее.

Народные приметы

Если грачи уже улетели, то скоро наступит зима.

Дождь 26 сентября – к урожаю зерновых следующим летом.

Что нельзя делать 26 сентября

Нельзя развлекаться и употреблять спиртные напитки.

Нельзя работать после обеда.

Нельзя брать в руки острые предметы.

Категорически запрещено отказывать нуждающимся.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 26 сентября 2026 в 06:00;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня в Украине отмечают День городов Хмельницкий, Краматорск и Новая Каховка ".