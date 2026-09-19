Сегодня 19 сентября 2026: какой праздник и день в истории

Сегодня в Украине – День хирурга, День изобретателя и рационализатора, День фармацевтического работника, День украинской музыки и День городов Херсон и Кропивницкий. 19 сентября 2024 года с карты Харьковской области исчезли города Красноград и Первомайский – их переименовали в Берестин и Златополь. Также новые названия получил ряд сел и поселков. В 1982-м профессор психологии университета Карнеги Меллон в Питтсбурге Скотт Фалман отправил коллегам электронное сообщение, в котором впервые использовал смайл. В 1959-му советского генсека Хрущева не пустили в Диснейленд в США. В 1941-м немецкие войска вошли в Киев. В 1888-м состоялся первый в истории конкурс красоты. В 1881-м после покушения на него скончался 20-й президент США Джеймс Гарфилд. В 1356-м англичане во время Столетней войны взяли в плен короля Франции.

Праздники и памятные даты 19 сентября

В третью субботу сентября в Украине отмечают День хирурга, День изобретателя и рационализатора, День фармацевтического работника, День украинской музыки и День городов Херсон и Кропивницкий.

В мире – осенний Международный день астрономии и Международная ночь наблюдения за Луной; Всемирный день донора костного мозга, День свободного программного обеспечения, День ответственного собаководства и День осведомленности об уходе за щенками при разведении собак; Международный день красной панды, Международный день «Съешь яблоко», Всемирный день сока.

Также сегодня: День повышения осведомленности о расслоении аорты, День рождения смайлика и Международный день подражания пиратам.

19 сентября в истории

19 сентября 1356 года во время Столетней войны (еще на начальных ее этапах) англичане разбили французов в битве при Пуатье и взяли в плен французского короля Иоанна II Доброго. Подробнее.

19 сентября 1881 года от ран после покушения на его жизнь скончался 20-й президент США Джеймс Гарфилд. Подробнее.

19 сентября 1888 года состоялся первый в истории конкурс красоты. Подробнее.

19 сентября 1941 года после нескольких месяцев битвы и оцепления немецкие войска вошли в Киев. Подробнее.

19 сентября 1959 года советскому генсеку Никите Хрущеву не разрешили посетить Диснейленд во время его визита в США. Советский лидер, оставшийся без знакомства с Микки Маусом, очень возмутился таким решением. Сам инцидент – не байка. Сохранилась даже аудиозапись возмущенной речи Хрущева. Также его визит в Лос-Анджелес описан в документах Государственного департамента США, опубликованных в серии «Foreign Relations of the United States» на сайте Госдепа «Office of the Historian». О поездке Хрущева по Соединенным Штатам президенту Дуайту Эйзенхауэру докладывал дипломат Генри Кэбот Лодж — младший, занимавший в то время должность Посла США в ООН и сопровождавший Хрущева.

«Президент приветствовал посла Лоджа с возвращением из поездки. Он отметил, что с огромным энтузиазмом читал его отчеты. Создавалось впечатление, что со временем поездка проходила все лучше. Господин Лодж подтвердил это, заметив, что самым плохим моментом поездки стал Лос-Анджелес. Этому предшествовало несколько инцидентов: сначала – неуважительное и незрелое поведение во время выступления в Пресс-клубе в Вашингтоне; затем – возгласы нескольких пьяных лиц на заседании Экономического клуба в Нью-Йорке; и, наконец, откровенно пошлое, даже неприличное шоу на съемочной площадке в Голливуде. Представители студии, ответственные за связи с общественностью, хотели сделать рекламные фотографии танцовщиц с Хрущевым, и он, очевидно, был обижен таким отношением. Хотя Лодж обещал организовать поездку в Диснейленд, во время перелета начальник полиции Лос-Анджелеса заявил, что не возьмет на себя ответственность за это после инцидента с бросанием помидоров по дороге из аэропорта. В два часа ночи Громыко выразил Лоджу свой «демарш», и это стало самым плохим моментом поездки», — описывают историю в официальных документах Госдепа.

Есть и конкретные цитаты Хрущева по поводу Диснейленда, прозвучавшие во время обеда в 20th Century Fox.

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«Только что мне сказали, что я не могу поехать в Диснейленд. Я спросил: «Почему нет? Что такое? У вас там есть ракетные площадки?» Я не знаю. Мне говорят, что ехать туда мне нельзя, потому что мы — то есть американские власти — не могут гарантировать, если я туда поеду, мою безопасность. Что у вас там, холера развелась что ли или чума, или что-то такое, что я могу заразиться? Или бандиты захватили, которые могут меня уничтожить там? Так у вас такие полицейские, понимаете, что он быка поднимет за рога. А с бандитами они могут справиться. Я говорю: «Я очень хотел бы посмотреть» — «Мы тогда не гарантируем вашей безопасности». Ну, что же, я должен пойти на самоубийство? Вот мое положение — гостя вашего. Это непостижимо для моего понимания. Это я не могу объяснить это своему народу», — говорил Хрущев на сохранившейся записи.

19 сентября 1982 года в 11:44 профессор психологии университета Карнеги Меллон в Питтсбурге Скотт Фалман отправил коллегам электронное сообщение со смайликом. Подробнее.

19 сентября 2024 года Верховная Рада переименовала два районных центра в Харьковской области. Подробнее.

Церковный праздник 19 сентября

19 сентября чтят память святых мучеников Трофима, Савватия и Доримедонта. Подробнее.

Народные приметы

Гроза в этот день предвещает бесснежную зиму.

Теплая и солнечная погода – к хорошей осени.

Много желудей – к суровой и снежной зиме.

Что нельзя делать 19 сентября

Нельзя злоупотреблять алкоголем и объедаться.

Лучше воздержаться от тяжелого труда.

День неудачный для путешествий.

Нельзя откладывать важные дела на потом.