Ракетные удары по Харькову 18 сентября: что известно (дополняется)

Днем 18 сентября армия РФ дважды атаковала Индустриальный район ракетами.

Дополнено в 12:44. Враг нанес повторный ракетный удар по Индустриальному району, информирует мэр Харькова Игорь Терехов.

12:06. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что последствия «прилета» в Индустриальном районе сейчас уточняют.

Напомним, 18 сентября враг ударил по пригородному поезду на Харьковщине, сообщили в АО «Укрзалізниця». Там отметили, что угрозу обнаружила мониторинговая группа УЗ, после чего была объявлена ​​эвакуация пассажиров. Предварительно, двое пассажиров получили тяжелые ранения — во время эвакуации они не отошли на безопасное расстояние от поезда, отметили железнодорожники. В УЗ обратились к пассажирам: во время эвакуации необходимо четко выполнять команды поездной бригады. Если рядом нет укрытия, нужно отойти не менее 200 метров от подвижного состава и объектов железнодорожной инфраструктуры. Это правило может спасти жизнь.