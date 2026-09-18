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Ракетные удары по Харькову 18 сентября: что известно (дополняется)

Происшествия 12:44   18.09.2026
Виктория Яковенко
Ракетные удары по Харькову 18 сентября: что известно (дополняется) Фото иллюстративное/Харьковский горсовет

Днем 18 сентября армия РФ дважды атаковала Индустриальный район ракетами.

Дополнено в 12:44. Враг нанес повторный ракетный удар по Индустриальному району, информирует мэр Харькова Игорь Терехов.

12:06. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что последствия «прилета» в Индустриальном районе сейчас уточняют.

Напомним, 18 сентября враг ударил по пригородному поезду на Харьковщине, сообщили в АО «Укрзалізниця». Там отметили, что угрозу обнаружила мониторинговая группа УЗ, после чего была объявлена ​​эвакуация пассажиров. Предварительно, двое пассажиров получили тяжелые ранения — во время эвакуации они не отошли на безопасное расстояние от поезда, отметили железнодорожники. В УЗ обратились к пассажирам: во время эвакуации необходимо четко выполнять команды поездной бригады. Если рядом нет укрытия, нужно отойти не менее 200 метров от подвижного состава и объектов железнодорожной инфраструктуры. Это правило может спасти жизнь.

Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 18 сентября 2026 в 12:44;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Днем 18 сентября армия РФ дважды атаковала Индустриальный район ракетами.".