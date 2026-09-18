«Россияне страдают»: что происходит на Купянщине (видео)

О проблемах россиян на Купянщине в районе Двуречной рассказали спикер Группировки объединенных сил ВСУ Виктор Трегубов и военно-политический обозреватель «Информационного сопротивления» Александр Коваленко. При чем, по всей видимости, для того, чтобы отвлечь внимание от своих провалов, россияне пытаются создать информационный шум о якобы проблемах ВСУ в районе Волчанска.

На западе от Оскола россияне «все же страдают» – ведь там россиян активно «прижимают», сказал спикер Группировки объединенных сил ВСУ Виктор Трегубов в эфире нацмарафона.

«Определенным образом прижимают и пытаются прижать к реке, работает, в том числе «Хартия», и работают сейчас достаточно эффективно. Пока о ликвидации российского плацдарма к западу от реки речь не идет, не удается пока их вытеснить из самого города из северных районов, но хотя тенденция сейчас неплохая. Другое дело, что есть другой берег, восточный берег, и там россияне наоборот активно пытаются давить уже на украинский плацдарм», – отметил Трегубов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

«Поэтому речь не идет о попытке форсировать где-то, где на разных берегах разные стороны, где непосредственно линия разграничения проходит по реке, там никто и не лезет сейчас», – констатировал Трегубов.

Военно-политический обозреватель «Информационного сопротивления» Александр Коваленко также прокомментировал ситуации на Купянщине. Он отметил: на данный момент у ВСУ есть возможность по реке Оскол перерезать ВС РФ выход, где они пытались накапливаться через село Голубовка, чтобы инфильтрироваться по всему правому берегу в Купянск.

«Ранее, напомню, для инфильтрации в прошлом году они использовали треугольник Радьковка, Кондрашовка, Голубовка. Сейчас – исключительно Голубовка. И то Голубовка, судя по всему, отрезана от основных сил на Двуречанском плацдарме. Но это еще не всё. Российские так называемые «Z-военкоры» рассказывают, что от Двуречанского плацдарма многое уже не осталось. И в районе Долгенького у российских оккупантов серьезные проблемы. В районе южных окрестностей Фиголовки аналогичная ситуация. То есть, если верить этой информации, Двуречанский плацдарм постепенно начинает сужаться. И даже самую Двуречную полноценно они не смогут удерживать. Потому что за спинами тех, кто будет пытаться удерживать Двуречную, находится Оскол», – объяснил Коваленко.

Он также предполагает: ввиду таких неудач на Купянском направлении, вероятно, россияне и пытаются разгонять информацию о якобы успешном окружении большой группировки ВСУ в районе Волчанска.