Live
  • Пт 18.09.2026
  • Харьков  +20°С
  • USD 44.66
  • EUR 51.24

«Россияне страдают»: что происходит на Купянщине (видео)

Украина 11:50   18.09.2026
Николь Костенко-Лагутина
«Россияне страдают»: что происходит на Купянщине (видео) Фото: Генштаб ВСУ

О проблемах россиян на Купянщине в районе Двуречной рассказали спикер Группировки объединенных сил ВСУ Виктор Трегубов и военно-политический обозреватель «Информационного сопротивления» Александр Коваленко. При чем, по всей видимости, для того, чтобы отвлечь внимание от своих провалов, россияне пытаются создать информационный шум о якобы проблемах ВСУ в районе Волчанска. 

На западе от Оскола россияне «все же страдают» – ведь там россиян активно «прижимают», сказал спикер Группировки объединенных сил ВСУ Виктор Трегубов в эфире нацмарафона.

«Определенным образом прижимают и пытаются прижать к реке, работает, в том числе «Хартия», и работают сейчас достаточно эффективно. Пока о ликвидации российского плацдарма к западу от реки речь не идет, не удается пока их вытеснить из самого города из северных районов, но хотя тенденция сейчас неплохая. Другое дело, что есть другой берег, восточный берег, и там россияне наоборот активно пытаются давить уже на украинский плацдарм», – отметил Трегубов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

«Поэтому речь не идет о попытке форсировать где-то, где на разных берегах разные стороны, где непосредственно линия разграничения проходит по реке, там никто и не лезет сейчас», – констатировал Трегубов.

Военно-политический обозреватель «Информационного сопротивления» Александр Коваленко также прокомментировал ситуации на Купянщине. Он отметил: на данный момент у ВСУ есть возможность по реке Оскол перерезать ВС РФ выход, где они пытались накапливаться через село Голубовка, чтобы инфильтрироваться по всему правому берегу в Купянск.

«Ранее, напомню, для инфильтрации в прошлом году они использовали треугольник Радьковка, Кондрашовка, Голубовка. Сейчас – исключительно Голубовка. И то Голубовка, судя по всему, отрезана от основных сил на Двуречанском плацдарме. Но это еще не всё. Российские так называемые «Z-военкоры» рассказывают, что от Двуречанского плацдарма многое уже не осталось. И в районе Долгенького у российских оккупантов серьезные проблемы. В районе южных окрестностей Фиголовки аналогичная ситуация. То есть, если верить этой информации, Двуречанский плацдарм постепенно начинает сужаться. И даже самую Двуречную полноценно они не смогут удерживать. Потому что за спинами тех, кто будет пытаться удерживать Двуречную, находится Оскол», – объяснил Коваленко.

Он также предполагает: ввиду таких неудач на Купянском направлении, вероятно, россияне и пытаются разгонять информацию о якобы успешном окружении большой группировки ВСУ в районе Волчанска.

Читайте также: ISW: РФ врет об оккупации Малой Волчьей, а ВСУ контратакуют возле Ольховатки

Автор: Николь Костенко-Лагутина

Популярно

Генерал Николюк покидает должность командующего группировкой войск «Восток»
Генерал Николюк покидает должность командующего группировкой войск «Восток»
17.09.2026, 20:54
Новости Харькова — главное 18 сентября: удар по электричке, атака на город
Новости Харькова — главное 18 сентября: удар по электричке, атака на город
18.09.2026, 12:26
По крышам: как россияне определяют объекты для атак в Харькове и Украине
По крышам: как россияне определяют объекты для атак в Харькове и Украине
17.09.2026, 21:57
ТЦ в Харькове атаковал реактивный БпЛА: пострадавшая, последствия (видео)
ТЦ в Харькове атаковал реактивный БпЛА: пострадавшая, последствия (видео)
17.09.2026, 13:18
Активизацию российских БпЛА наблюдают в пригороде Харькова
Активизацию российских БпЛА наблюдают в пригороде Харькова
18.09.2026, 07:29
Удар по электричке на Харьковщине: погиб мужчина, восемь человек пострадали
Удар по электричке на Харьковщине: погиб мужчина, восемь человек пострадали
18.09.2026, 12:48

Новости по теме:

18.09.2026
ISW: РФ врет об оккупации Малой Волчьей, а ВСУ контратакуют возле Ольховатки
18.09.2026
За сутки враг атаковал позиции СОУ на Харьковщине 17 раз
18.09.2026
Активизацию российских БпЛА наблюдают в пригороде Харькова
17.09.2026
Российские «Z-военкоры» очень паникуют из-за ситуации на Купянщине: детали
17.09.2026
На Купянщине – затишье, на севере – напряженно: ситуация на фронте


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: ««Россияне страдают»: что происходит на Купянщине (видео)», то посмотрите больше в разделе Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 18 сентября 2026 в 11:50;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О проблемах россиян на Купянщине в районе Двуречной рассказали".