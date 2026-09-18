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Желтый и красный уровни угрозы: как теперь во время тревоги будет работать УЗ

Транспорт 11:10   18.09.2026
Николь Костенко-Лагутина
Желтый и красный уровни угрозы: как теперь во время тревоги будет работать УЗ Фото: Укрзалізниця

В АО «Укрзалізниця» сообщили, что Кабинет Министров урегулировал порядок работы железнодорожного транспорта при объявлении желтого и красного уровней угрозы обстрела. Новые правила работы УЗ будут действовать до окончания военного положения.

При желтом уровне угрозы поезда будут продолжать курсировать. Будут разрешены их прием, отправка и другие технологические процессы, а также посадка и высадка пассажиров на вокзалах, станциях и платформах.

Пассажиры смогут находиться на вокзалах и станциях по собственному усмотрению. При этом они будут информированы об уровне угрозы и расположении ближайших укрытий.

В случае красного уровня угрозы посадка и высадка пассажиров будут прекращаться. Пассажиров, работников железной дороги и других посетителей будут перемещать в ближайшие укрытия.

В сообщении также говорится, что мониторинговые группы УЗ следят за ситуацией круглосуточно. Поэтому в случае опасности они сразу же информируют об этом железнодорожников. Исходя из этого, людей могут перевести в укрытия или другие безопасные места.

Также железнодорожники будут рассредотачивать поезда, чтобы не образовывалось их скопление.

«Отдельно предусмотрено обеспечение работников, непосредственно работающих с поездами, дополнительными средствами индивидуальной защиты — защитными жилетами и шлемами», – добавили в УЗ.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 18 сентября 2026 в 11:10;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В АО «Укрзалізниця» сообщили, что Кабинет Министров урегулировал порядок работы железнодорожного транспорта при объявлении желтого и красного уровней угрозы обстрела.".