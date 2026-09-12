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Новости Харькова главное 12 сентября: причины ночных тревог, удары по стране

Общество 06:50   12.09.2026
Виктория Яковенко
Новости Харькова главное 12 сентября: причины ночных тревог, удары по стране

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

06:50

Пуски КАБов, летали БпЛА – причины тревог на Харьковщине. РФ атаковала Запорожье и Одессу – погибшие и пострадавшие

Тревогу в Харькове объявили еще в 20:20, она продолжалась до 03:47. Также сирены звучали около 04:00 до 04:33 и в 05:16 до 06:03. Около полуночи Воздушные силы ВСУ предупреждали о пусках управляемых авиационных бомб на юго-восток региона.

После 04:00 ВС ВСУ писали об ударных БпЛА, летевших на Богодухов и Шаровку.

Под ударом врага оказалось Запорожье. По данным сопредседателя Совета обороны Запорожской области Ивана Федорова, российский беспилотник ударил по частному сектору. Возникли пожары, есть разрушения.

«Из-под завалов разрушенного россиянами дома в Запорожье достали тело мужчины. Вражеские беспилотники атаковали частный сектор областного центра. Погибли 64-летняя женщина и 37-летний мужчина. Ранений получила 59-летняя женщина», — отметил Федоров.

Видео: Иван Федоров

Ночью враг бил и по Одессе. В результате атаки поврежден многоэтажный дом, пострадавших – трое, информировал начальник Одесской НВА Сергей Лысак.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 12 сентября 2026 в 06:50;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".