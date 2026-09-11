Подземные склады: почему бизнес не использует этот опыт в Украине

Последние недели россияне ежедневно уничтожают склады с продуктами, товарами и лекарствами. Поэтому возникает вопрос, почему бизнес до сих пор не рассмотрел ​​идею хранить продукцию под землей. Ведь в Украине есть даже подземные арсеналы и аэродромы.

«Проблема в том, что до полномасштабки никто дополнительно подземных хранилищ или помещений не строил, никто не планировал, что будет война. И сейчас мы используем имеющиеся. А вопрос построить новые — это существенно другие деньги, ведь это не надземное здание, а подземное. Там другие коммуникации, поэтому всегда гораздо дороже зарыться в землю на пару этажей, чем построить пятиэтажку», — объяснил МГ «Объектив» президент Ассоциации частных работодателей Александр Чумак.

Среди необходимого – специальная организация канализации, ведь вода не идет самотеком, ее нужно выкачивать. Поэтому нередко встает вопрос переноса уже имеющихся коммуникаций.

«Нужно определить, к какой канализации подключиться, а поскольку подземное здание ниже уровня самотёка воды, дополнительно необходимо переносить ближайший канализационный колодец на большую глубину. К тому же, подземное укрытие или склад обязательно должны иметь гидроизоляцию, чтобы весной вода, когда идет, не попадала внутрь», — объясняет тонкости подземного строительства президент Ассоциации частных работодателей.

По словам Чумака, харьковские бизнесмены уже изучали этот вопрос, исследовали подобные проекты, реализованные в предыдущие годы. Но пока построить подземный склад своими силами невозможно, потому что существенно упали поступления.