13 сентября свет отключат в двух районах Харькова: адреса

Из-за ремонта в воскресенье, 13 сентября, с 8:00 до 17:00 без света останутся потребители части Слободского и Основянского районов Харькова, сообщает «Харьковоблэнерго».

Света не будет по следующим адресам:

🔹 пр. Аэрокосмический: б. 127, 127 А, 129, 159, 159А, 167, 167А, 169В, 171, 171А, 173А, 173Б, 173В, 175, 175А, 177, 179, 181 254, 256, 258, 262, 264, 266;

🔹 ул. Азербайджанский: б. 6-16;

🔹 ул. Арматурная: б. 1-49, 2-60;

🔹 пер. Арматурный;

🔹 ул. Аскольдовская, б. 6Б, 6В, 44-76, 59-105;

🔹 ул. Базалиевская: б. 1;

🔹 пр. Байрона: б. 1А, 1/8, 4-7, 7/1, 8/1, 9, 10, 16-38, 21А, 21Б, 21В, 23, 23/1, 23А, 25, 27, 40-78;

🔹 пер. Вишневый: б. 16;

🔹 ул. Виктора Гюго: б. 11-35, 14-40;

🔹 ул. Вокзальная: б. 43-59/16;

🔹 пер. Волынский: б. 5-15/5, 4-16;

🔹 ул. Заводская: б. 87-123, 94-128;

🔹 ул. Зеленая: б. 89-117, 60-62;

🔹 ул. Зерновая, б. 53, 53А, Б, В, Г, Д, Е;

🔹 пер. Зерновой: б. 1А, 4, 4А, 6/2, 6/4, 6/6;

🔹 ул. Кыргызская: б. 3, 5А, 6Б, 9Д, 19Д;

🔹 пер. Кондрашевский: б. 3;

🔹 ул. Леонтовича: б. 11-33, 14-38;

🔹 пр. Льва Ландау: б. 2/3, 27;

🔹 ул. Александра Орлова: б. 2, 2А, 4;

🔹 ул. Алексея Сурина: б. 4-54, 1-61;

🔹 пер. Алексея Сурина: б. 3-17, 2-38;

🔹 ул. Машиностроительная: 1-29, 2-68;

🔹 пер. Машиностроительный: б. 1-15, 8-14;

🔹 ул. Николая Кравченко: б. 16 А, 18, 19, 27;

🔹 ул. Мицкевича;

🔹 ул. Монюшко: б. 3, 3А, 12, 12А, 14, 16, 18;

🔹 ул. Морозова: б. 42-64, 55-81;

🔹 ул. Ньютона: б. 5А, 8, 10, 10А, 12, 12А, Б, 39-51, 48-52;

🔹 ул. Пильчикова: б. 1-17, 2-16/59;

🔹 пер. Поэтический;

🔹 ул. Сидоренковская: б. 47, 52;

🔹 ул. Семьи Ковалевских: б. 1;

🔹 ул. Успешная: б. 16, 19А;

🔹 ул. Хорольская: б. 5-13, 6-18, 17А-21А, 20-30;

🔹 ул. Хуторянская: б. 1А, 1Б;

🔹 пл. Шуберта: б. 1-20А;

🔹 пер. Щедрика.