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Синегубов: двое людей пострадали из-за ударов РФ по региону

Происшествия 08:49   11.09.2026
Николь Костенко-Лагутина
Синегубов: двое людей пострадали из-за ударов РФ по региону

Харьков и пять населенных пунктов области обстреляли россияне в течение минувших суток, передает начальник ХОВА Олег Синегубов. В результате вражеских атак пострадали двое людей. 

«В результате обстрела в пос. Золочев получил ранения 49-летний мужчина, получила острую реакцию на стресс 76-летняя женщина», – уточнил Синегубов.

В течение минувших суток по Харьковщине ударило такое вооружение:

  • четыре КАБа;
  • три БпЛА типа «Молния»;
  • два fpv-дрона;
  • 17 БпЛА (тип устанавливается).

В результате обстрелов повреждена гражданская инфраструктура в Харькове, а также Богодуховском, Изюмском и Харьковском районах.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 11 сентября 2026 в 08:49;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьков и пять населенных пунктов области обстреляли россияне в течение минувших суток, передает начальник ХОВА Олег Синегубов.".