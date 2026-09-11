Синегубов: двое людей пострадали из-за ударов РФ по региону

Харьков и пять населенных пунктов области обстреляли россияне в течение минувших суток, передает начальник ХОВА Олег Синегубов. В результате вражеских атак пострадали двое людей.

«В результате обстрела в пос. Золочев получил ранения 49-летний мужчина, получила острую реакцию на стресс 76-летняя женщина», – уточнил Синегубов.

В течение минувших суток по Харьковщине ударило такое вооружение:

четыре КАБа;

три БпЛА типа «Молния»;

два fpv-дрона;

17 БпЛА (тип устанавливается).

В результате обстрелов повреждена гражданская инфраструктура в Харькове, а также Богодуховском, Изюмском и Харьковском районах.

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