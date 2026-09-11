Синегубов: двое людей пострадали из-за ударов РФ по региону
Харьков и пять населенных пунктов области обстреляли россияне в течение минувших суток, передает начальник ХОВА Олег Синегубов. В результате вражеских атак пострадали двое людей.
«В результате обстрела в пос. Золочев получил ранения 49-летний мужчина, получила острую реакцию на стресс 76-летняя женщина», – уточнил Синегубов.
В течение минувших суток по Харьковщине ударило такое вооружение:
- четыре КАБа;
- три БпЛА типа «Молния»;
- два fpv-дрона;
- 17 БпЛА (тип устанавливается).
В результате обстрелов повреждена гражданская инфраструктура в Харькове, а также Богодуховском, Изюмском и Харьковском районах.