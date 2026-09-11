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Девять штурмов ВС РФ отбили украинские защитники на Харьковщине

Украина 08:27   11.09.2026
Николь Костенко-Лагутина
Девять штурмов ВС РФ отбили украинские защитники на Харьковщине

В течение минувших суток на Харьковщине было девять боестолкновений, передает Генштаб ВСУ.

На Южно-Слобожанском направлении россияне атаковали пять раз около Избицкого, Ивановки, Старицы, Чугуновки и Захаровки.

На Купянском – СОУ отбили четыре штурма врага в районе Петропавловки, Ковшаровки и Глушковки.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 235 боевых столкновений. Вчера противник совершил 114 авиационных ударов, во время которых сбросил 365 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 10808 дронов-камикадзе и произвели 2953 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, 46 из них – с применением реактивных систем залпового огня», – добавили в ГШ.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 11 сентября 2026 в 08:27;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение минувших суток на Харьковщине было девять боестолкновений, передает Генштаб ВСУ.".